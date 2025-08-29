https://ria.ru/20250829/sevastopole-2038424718.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:35:00+03:00
2025-08-29T22:35:00+03:00
2025-08-29T22:55:00+03:00
безопасность
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4454758df4cbc0fe484767c249ee2735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале.В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e8d5f04e09c6688dc04d2b2e9beb33a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы РФ
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе