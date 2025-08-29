Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 29.08.2025 (обновлено: 22:55 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/sevastopole-2038424718.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2025
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T22:35:00+03:00
2025-08-29T22:55:00+03:00
безопасность
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4454758df4cbc0fe484767c249ee2735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале.В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967032513_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e8d5f04e09c6688dc04d2b2e9beb33a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, севастополь, михаил развожаев, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Россия, Вооруженные силы РФ
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе

© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтактеБетонное укрытие в Севастополе
Бетонное укрытие в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Михаил Развожаев/ВКонтакте
Бетонное укрытие в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале.
В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала