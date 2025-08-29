https://ria.ru/20250829/sevastopole-2038424718.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.08.2025

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал Развожаев в своем Telegram канале.В городе остановлена работа общественного транспорта, в том числе морского, сообщили власти.

