Рейтинг@Mail.ru
Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/serbija-2038217429.html
Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России
Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России - РИА Новости, 29.08.2025
Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России
Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T00:38:00+03:00
2025-08-29T00:38:00+03:00
в мире
сербия
россия
китай
александр вучич
марко джурич
андреас фон бекерат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_514:0:2558:1150_1920x0_80_0_0_e120f370f2bfcd89a97acf1caa232f36.jpg
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. "Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути. Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?" - заявил Вучич вечером в четверг в эфире TV Pink и уточнил, что речь идет о традиционных отношениях и сотрудничестве. Президент Сербии также отметил важность развития отношений с Китаем, так как КНР является "самой быстрорастущей экономикой". Вучич в четверг на встрече с генеральным директором директората Еврокомиссии по расширению Гертом Яном Копманом проинформировал его о результатах и возможностях ускорения выполнения официальным Белградом европейской повестки и реформ на пути в ЕС. Президент Сербии также поблагодарил Копмана и Еврокомиссию за "последовательную поддержку, которую оказывает Сербии на пути роста, модернизации и евроинтеграции". Глава МИД Сербии Марко Джурич на встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037773764.html
https://ria.ru/20250827/sanktsii-2037762527.html
https://ria.ru/20250827/vuchich-2037909282.html
сербия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760596340_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_01721c7b1556b9c17061ba44a5f79d91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, россия, китай, александр вучич, марко джурич, андреас фон бекерат, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Сербия, Россия, Китай, Александр Вучич, Марко Джурич, Андреас фон Бекерат, Евросоюз, Еврокомиссия
Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России

Вучич: Сербия не введет санкции против России, но находится на пути в ЕС

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути. Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?" - заявил Вучич вечером в четверг в эфире TV Pink и уточнил, что речь идет о традиционных отношениях и сотрудничестве.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Посол России прокомментировал отказ Вучича от антироссийских санкций
27 августа, 05:18
Президент Сербии также отметил важность развития отношений с Китаем, так как КНР является "самой быстрорастущей экономикой".
Вучич в четверг на встрече с генеральным директором директората Еврокомиссии по расширению Гертом Яном Копманом проинформировал его о результатах и возможностях ускорения выполнения официальным Белградом европейской повестки и реформ на пути в ЕС.
Президент Сербии также поблагодарил Копмана и Еврокомиссию за "последовательную поддержку, которую оказывает Сербии на пути роста, модернизации и евроинтеграции".
Глава МИД Сербии Марко Джурич на встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Запад требовал от Вучича присоединиться к санкциям, заявил посол России
27 августа, 01:18
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Вучич обвинил СМИ в нагнетании напряженности в Сербии
27 августа, 16:32
 
В миреСербияРоссияКитайАлександр ВучичМарко ДжуричАндреас фон БекератЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала