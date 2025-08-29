https://ria.ru/20250829/serbija-2038217429.html

Вучич заявил, что Сербия не введет санкции против России

Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич.

БЕЛГРАД, 29 авг – РИА Новости. Сербия не станет вводить санкции против России, но официальный Белград находится на пути в ЕС, заявил сербский президент Александр Вучич. "Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути. Не могу объяснить моему отцу, почему важен европейский путь, не потому что он глуп, он многого достиг, получил высшее образование и так далее, но не могу объяснить им, потому что они больше любят Россию и руководствуются своими эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, те, кто любит только Европу, как им объяснить, почему Россия для нас значима?" - заявил Вучич вечером в четверг в эфире TV Pink и уточнил, что речь идет о традиционных отношениях и сотрудничестве. Президент Сербии также отметил важность развития отношений с Китаем, так как КНР является "самой быстрорастущей экономикой". Вучич в четверг на встрече с генеральным директором директората Еврокомиссии по расширению Гертом Яном Копманом проинформировал его о результатах и возможностях ускорения выполнения официальным Белградом европейской повестки и реформ на пути в ЕС. Президент Сербии также поблагодарил Копмана и Еврокомиссию за "последовательную поддержку, которую оказывает Сербии на пути роста, модернизации и евроинтеграции". Глава МИД Сербии Марко Джурич на встрече с новым главой постоянной делегации ЕС в Сербии Андреасом фон Бекератом 21 августа подчеркнул, что полноправное членство в Евросоюзе является стратегической целью Сербии. Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

