https://ria.ru/20250829/semya-2038418948.html

Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии по нацпроекту "Семья"

Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 29.08.2025

Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии по нацпроекту "Семья"

Пять новых женских консультаций будет создано в Мордовии до конца текущего года в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T21:13:00+03:00

2025-08-29T21:13:00+03:00

2025-08-29T21:13:00+03:00

республика мордовия

россия

республика мордовия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847666068_0:168:2499:1574_1920x0_80_0_0_38bc80cade88ef621d0f936f7f5ce397.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Пять новых женских консультаций будет создано в Мордовии до конца текущего года в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба главы республики. Все они разместятся в сельской местности или поселках городского типа и малых городах - Ардатове, Ковылкино, Рузаевке и рабочих поселках Зубова-Поляна и Комсомольский. "Работа пяти новых женских консультаций охватит свыше 60 тысяч женщин. Благодаря такому пополнению в медицинском звене жительницам сел и удаленных территорий станут доступны репродуктивная диспансеризация, услуги по планированию семьи, сопровождение беременности и послеродового ухода. Главное – женщинам, будущим мамам, будет удобнее наблюдаться у узких специалистов, многие процедуры станут максимально приближены к дому", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопросам сохранения женского и мужского здоровья, рождаемости и семьи в Мордовии уделяется самое пристальное внимание. Глава республики Артём Здунов, в апреле этого года по решению президента России возглавивший комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул, что все сферы жизни сегодня должны быть пронизаны темой семейноцентричности. "Здравоохранение стоит на передовой сбережения здоровья наших граждан, в том числе репродуктивного, и повышения рождаемости. Качество оказываемой медпомощи напрямую зависит от состояния учреждений здравоохранения, наличия современного оборудования. Поэтому продолжаем обновлять наше медицинское звено. Будьте здоровы, будущие мамы Мордовии", - приводит пресс-служба слова Здунова. Во вновь создаваемые женские консультации уже началась поставка медицинского оборудования – на его закупку выделено более 117 миллионов рублей.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, республика мордовия