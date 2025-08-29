Рейтинг@Mail.ru
Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии по нацпроекту "Семья" - РИА Новости, 29.08.2025
Республика Мордовия
 
21:13 29.08.2025
Пять новых женских консультаций откроют в Мордовии по нацпроекту "Семья"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Пять новых женских консультаций будет создано в Мордовии до конца текущего года в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба главы республики. Все они разместятся в сельской местности или поселках городского типа и малых городах - Ардатове, Ковылкино, Рузаевке и рабочих поселках Зубова-Поляна и Комсомольский. "Работа пяти новых женских консультаций охватит свыше 60 тысяч женщин. Благодаря такому пополнению в медицинском звене жительницам сел и удаленных территорий станут доступны репродуктивная диспансеризация, услуги по планированию семьи, сопровождение беременности и послеродового ухода. Главное – женщинам, будущим мамам, будет удобнее наблюдаться у узких специалистов, многие процедуры станут максимально приближены к дому", - говорится в сообщении. Отмечается, что вопросам сохранения женского и мужского здоровья, рождаемости и семьи в Мордовии уделяется самое пристальное внимание. Глава республики Артём Здунов, в апреле этого года по решению президента России возглавивший комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул, что все сферы жизни сегодня должны быть пронизаны темой семейноцентричности. "Здравоохранение стоит на передовой сбережения здоровья наших граждан, в том числе репродуктивного, и повышения рождаемости. Качество оказываемой медпомощи напрямую зависит от состояния учреждений здравоохранения, наличия современного оборудования. Поэтому продолжаем обновлять наше медицинское звено. Будьте здоровы, будущие мамы Мордовии", - приводит пресс-служба слова Здунова. Во вновь создаваемые женские консультации уже началась поставка медицинского оборудования – на его закупку выделено более 117 миллионов рублей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Пять новых женских консультаций будет создано в Мордовии до конца текущего года в рамках национального проекта "Семья", сообщает пресс-служба главы республики.
Все они разместятся в сельской местности или поселках городского типа и малых городах - Ардатове, Ковылкино, Рузаевке и рабочих поселках Зубова-Поляна и Комсомольский.
"Работа пяти новых женских консультаций охватит свыше 60 тысяч женщин. Благодаря такому пополнению в медицинском звене жительницам сел и удаленных территорий станут доступны репродуктивная диспансеризация, услуги по планированию семьи, сопровождение беременности и послеродового ухода. Главное – женщинам, будущим мамам, будет удобнее наблюдаться у узких специалистов, многие процедуры станут максимально приближены к дому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросам сохранения женского и мужского здоровья, рождаемости и семьи в Мордовии уделяется самое пристальное внимание. Глава республики Артём Здунов, в апреле этого года по решению президента России возглавивший комиссию Госсовета по направлению "Семья", подчеркнул, что все сферы жизни сегодня должны быть пронизаны темой семейноцентричности.
"Здравоохранение стоит на передовой сбережения здоровья наших граждан, в том числе репродуктивного, и повышения рождаемости. Качество оказываемой медпомощи напрямую зависит от состояния учреждений здравоохранения, наличия современного оборудования. Поэтому продолжаем обновлять наше медицинское звено. Будьте здоровы, будущие мамы Мордовии", - приводит пресс-служба слова Здунова.
Во вновь создаваемые женские консультации уже началась поставка медицинского оборудования – на его закупку выделено более 117 миллионов рублей.
 
