Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина
Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина - РИА Новости, 29.08.2025
Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина
Фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почти память великого композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:55:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почти память великого композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, сообщается в Telegram-канале театра. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Почтить память Родиона Константиновича и возложить цветы можно в фойе исторического здания Большого театра (первый этаж) сегодня, 29 августа, с 13.00 до 18.00, а также 30 и 31 августа с 11.00 до 18.00", - говорится в сообщении. Как уточняется, вход свободный.
