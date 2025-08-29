Рейтинг@Mail.ru
Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина
11:55 29.08.2025
Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина
Фойе Большого театра откроют, чтобы почтить память Щедрина
ссср
родион щедрин
большой театр
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почти память великого композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, сообщается в Telegram-канале театра. Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни. "Почтить память Родиона Константиновича и возложить цветы можно в фойе исторического здания Большого театра (первый этаж) сегодня, 29 августа, с 13.00 до 18.00, а также 30 и 31 августа с 11.00 до 18.00", - говорится в сообщении. Как уточняется, вход свободный.
ссср
ссср, родион щедрин, большой театр
СССР, Родион Щедрин, Большой театр
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Фойе исторического здания Большого театра будет открыто 29-31 августа, чтобы почти память великого композитора, народного артиста СССР Родиона Щедрина, сообщается в Telegram-канале театра.
Утром в пятницу Большой театр сообщил, что Щедрин скончался на 93-м году жизни.
"Почтить память Родиона Константиновича и возложить цветы можно в фойе исторического здания Большого театра (первый этаж) сегодня, 29 августа, с 13.00 до 18.00, а также 30 и 31 августа с 11.00 до 18.00", - говорится в сообщении.
Как уточняется, вход свободный.
Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ
СССРРодион ЩедринБольшой театр
 
 
