Экс-глава Гагаузии высказалась о новых санкциях Канады

КИШИНЕВ, 29 авг — РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной молдавской партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах считает, что Канада ввела санкции против оппозиции в Молдавии по наводке официальных властей республики. Канада ввела санкции против 16 физлиц и двух юрлиц из Молдавии, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул, оппозиционного молдавского блока "Победа" и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului ("Щит народа"), говорится в релизе канадского МИД. В список попала и сама Влах. "С недоумением обнаружила своё имя в санкционном списке Канады. Произошедшее не поддаётся логическому объяснению. Могу лишь предположить, что канадские власти были преднамеренно введены в заблуждение теми, кто уже некоторое время пытается вписать моё имя в определённый контекст, делая сомнительные ассоциации. Разумеется, я потребую официальных объяснений относительно принятого решения, хотя уверена: рано или поздно выяснится, что все следы ведут… в Кишинёв", - написала Влах в своем Telegram-канале. Политик выразила сожаление о том, что внешняя политика республики "сводится лишь к отчаянным попыткам дискредитировать политических оппонентов ПДС (правящей партии "Действие и солидарность")". Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

