Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду
2025-08-29T01:52:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самокат могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД), если мощность его двигателя больше 0,25 киловатт, но не превышает 4 киловатт, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Елена Ермохина. "Самокат (средство индивидуальной мобильности, СИМ) могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД) в России, если мощность электродвигателя самоката превышает 0,25 киловатт и менее 4 киловатт", - рассказал юрист. Она уточнила, что, согласно пункту 1.2 ПДД РФ, для управления таким самокатом обязательно требуется водительское удостоверение категории "М".
