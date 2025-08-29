https://ria.ru/20250829/samokat-2038221170.html

Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду

Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду - РИА Новости, 29.08.2025

Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду

Самокат могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД), если мощность его двигателя больше 0,25 киловатт, но не превышает 4 киловатт, рассказала РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T01:52:00+03:00

2025-08-29T01:52:00+03:00

2025-08-29T01:52:00+03:00

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005540643_0:98:3295:1951_1920x0_80_0_0_d9e3e6bb818f82e33aa04a3abaa17aee.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самокат могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД), если мощность его двигателя больше 0,25 киловатт, но не превышает 4 киловатт, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Елена Ермохина. "Самокат (средство индивидуальной мобильности, СИМ) могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД) в России, если мощность электродвигателя самоката превышает 0,25 киловатт и менее 4 киловатт", - рассказал юрист. Она уточнила, что, согласно пункту 1.2 ПДД РФ, для управления таким самокатом обязательно требуется водительское удостоверение категории "М".

https://ria.ru/20250814/dtp-2035187656.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия