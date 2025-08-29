Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду - РИА Новости, 29.08.2025
01:52 29.08.2025
Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду
Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самокат могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД), если мощность его двигателя больше 0,25 киловатт, но не превышает 4 киловатт, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Елена Ермохина. "Самокат (средство индивидуальной мобильности, СИМ) могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД) в России, если мощность электродвигателя самоката превышает 0,25 киловатт и менее 4 киловатт", - рассказал юрист. Она уточнила, что, согласно пункту 1.2 ПДД РФ, для управления таким самокатом обязательно требуется водительское удостоверение категории "М".
россия
Россия
Юрист рассказала, в каком случае самокат приравнивается к мопеду

Юрист Ермохина: самокат приравняют к мопеду при высокой мощности двигателя

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самокат могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД), если мощность его двигателя больше 0,25 киловатт, но не превышает 4 киловатт, рассказала РИА Новости юрист, член союза юристов-блогеров Елена Ермохина.
"Самокат (средство индивидуальной мобильности, СИМ) могут приравнять к мопеду по правилам дорожного движения (ПДД) в России, если мощность электродвигателя самоката превышает 0,25 киловатт и менее 4 киловатт", - рассказал юрист.
Она уточнила, что, согласно пункту 1.2 ПДД РФ, для управления таким самокатом обязательно требуется водительское удостоверение категории "М".
