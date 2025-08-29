Рейтинг@Mail.ru
Путин в Китае встретится с президентом Сербии - РИА Новости, 29.08.2025
17:03 29.08.2025
Путин в Китае встретится с президентом Сербии
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После пакистанского коллеги наш президент примет Александра Вучича", - сказал Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"После пакистанского коллеги наш президент примет Александра Вучича", - сказал Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
