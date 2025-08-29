https://ria.ru/20250829/sammit-2038365949.html
Путин в Китае встретится с президентом Сербии
Путин в Китае встретится с президентом Сербии - РИА Новости, 29.08.2025
Путин в Китае встретится с президентом Сербии
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:03:00+03:00
2025-08-29T17:03:00+03:00
2025-08-29T17:03:00+03:00
в мире
китай
россия
шос
владимир путин
сербия
александр вучич
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После пакистанского коллеги наш президент примет Александра Вучича", - сказал Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.
https://ria.ru/20250829/putin-2038365304.html
китай
россия
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f62947a7227ddec6548d8d0a6fbaab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, шос, владимир путин, сербия, александр вучич, юрий ушаков
В мире, Китай, Россия, ШОС, Владимир Путин, Сербия, Александр Вучич, Юрий Ушаков
Путин в Китае встретится с президентом Сербии
Путин в рамках визита в Китай встретится с президентом Сербии Вучичем