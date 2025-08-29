Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР с 31 августа по 1 сентября
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС изложит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.
По информации пресс-службы, как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.
Как говорится в сообщении, президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.
Как проинформировали в пресс-службе, по приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. "Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь", - подчеркивается в сообщении.
"Дни пребывания президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.
