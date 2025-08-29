Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 29.08.2025 (обновлено: 16:50 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/sammit-2038352921.html
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:03:00+03:00
2025-08-29T16:50:00+03:00
китай
шос
белоруссия
александр лукашенко
тяньцзинь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС изложит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.По информации пресс-службы, как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.Как говорится в сообщении, президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.Как проинформировали в пресс-службе, по приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. "Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь", - подчеркивается в сообщении."Дни пребывания президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html
https://ria.ru/20250828/knr-2038187462.html
китай
белоруссия
тяньцзинь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_4bcbc716f33102207de55c905e37d7cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, шос, белоруссия, александр лукашенко, тяньцзинь, в мире
Китай, ШОС, Белоруссия, Александр Лукашенко, Тяньцзинь, В мире
Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР

Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР с 31 августа по 1 сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения", - говорится в сообщении пресс-службы.
Тяньцзинь перед началом саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Саммит в Тяньцзине станет самым масштабным в истории ШОС, заявил посол КНР
25 августа, 03:33
Отмечается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС изложит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.
По информации пресс-службы, как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.
Как говорится в сообщении, президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.
Как проинформировали в пресс-службе, по приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. "Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь", - подчеркивается в сообщении.
"Дни пребывания президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Флаг с эмблемой саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
На саммите ШОС планируется утвердить около 20 документов
28 августа, 20:37
 
КитайШОСБелоруссияАлександр ЛукашенкоТяньцзиньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала