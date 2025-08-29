https://ria.ru/20250829/sammit-2038352921.html

Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР

Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР - РИА Новости, 29.08.2025

Лукашенко примет участие в саммите ШОС в КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T16:03:00+03:00

2025-08-29T16:03:00+03:00

2025-08-29T16:50:00+03:00

китай

шос

белоруссия

александр лукашенко

тяньцзинь

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg

МИНСК, 29 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Китайскую Народную Республику, 31 августа - 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила в пятницу пресс-служба главы белорусского государства."Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Глава белорусского государства 31 августа - 1 сентября в городе Тяньцзинь примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который станет крупнейшим за всю историю объединения", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС изложит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри "шанхайской семьи", обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.По информации пресс-службы, как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет - до 2035 года. Кроме того, планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.Как говорится в сообщении, президент Белоруссии также примет участие в саммите в формате "ШОС плюс". К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего - более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.Как проинформировали в пресс-службе, по приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. "Александр Лукашенко будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь", - подчеркивается в сообщении."Дни пребывания президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами - главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250825/sammit-2037350727.html

https://ria.ru/20250828/knr-2038187462.html

китай

белоруссия

тяньцзинь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, шос, белоруссия, александр лукашенко, тяньцзинь, в мире