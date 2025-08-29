Рейтинг@Mail.ru
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
11:20 29.08.2025 (обновлено: 12:22 29.08.2025)
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное" - РИА Новости, 29.08.2025
Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития "Амурская" началось на площадке "Ровное" в Амурской области, сообщает... РИА Новости, 29.08.2025
амурская область
благовещенск
хэйхэ
амурская область
василий орлов (губернатор)
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг – РИА Новости. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития "Амурская" началось на площадке "Ровное" в Амурской области, сообщает правительство региона. "ТОР и входящая в нее площадка "Ровное" имеют важное значение. Более 6 миллиардов рублей будет выделено на обустройство инфраструктуры этой территории. Сегодня наблюдаем огромный спрос инвесторов на эту площадку в предмостовой зоне. 13 компаний уже реализуют проекты на общую сумму 12 миллиардов. Уверен, что и режим международной ТОР даст дополнительный импульс для привлечения инвестиций, и что в ближайшее время количество инвесторов и объем инвестиций возрастет", - сказал губернатор Василий Орлов. До 2027 года здесь проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения. Готовая инфраструктура на площадке позволит существенно снизить затраты инвесторов на запуск производств и ускорить реализацию проектов. Уникальное расположение площадки вблизи трансграничного моста Благовещенск – Хэйхэ создает для бизнеса выгодные возможности для организации совместной производственной кооперации и привлечения иностранного капитала, отмечают в правительстве. Корпорация по развития Дальнего Востока ведет переговоры с несколькими крупными инвесторами, планирующими реализацию новых проектов на площадке "Ровное". Общий инвестиционный портфель достигает 25 миллиардов рублей, в рамках которых будет создано порядка 220 новых рабочих мест, из них порядка 10 миллиардов рублей планируется инвестировать в создание проекта на международной территории опережающего развития, это позволит создать 80 рабочих мест. После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития планируется привлечь иностранных инвесторов, особенно китайские компании, заинтересованные в размещении высокотехнологичных производств, отмечают в КРДВ. На ТОР "Амурская" по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 50 проектов с общим объемом инвестиций в размере 2,4 триллиона рублей, из них 21 проект уже успешно выведен на операционную стадию. Создается порядка 18 тысяч рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,9 триллиона рублей, более 11 тысяч рабочих мест создано.
благовещенск
хэйхэ
амурская область
благовещенск, хэйхэ, амурская область, василий орлов (губернатор), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Амурская область, Благовещенск, Хэйхэ, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Инфраструктуру для резидентов ТОР "Амурская" построят на площадке "Ровное"

© Фото : Амурская область | Правительство/TelegramСтарт строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития "Амурская" началось на площадке "Ровное" в Амурской области
Старт строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития Амурская началось на площадке Ровное в Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Амурская область | Правительство/Telegram
Старт строительства инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития "Амурская" началось на площадке "Ровное" в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 авг – РИА Новости. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры территории опережающего развития "Амурская" началось на площадке "Ровное" в Амурской области, сообщает правительство региона.
"ТОР и входящая в нее площадка "Ровное" имеют важное значение. Более 6 миллиардов рублей будет выделено на обустройство инфраструктуры этой территории. Сегодня наблюдаем огромный спрос инвесторов на эту площадку в предмостовой зоне. 13 компаний уже реализуют проекты на общую сумму 12 миллиардов. Уверен, что и режим международной ТОР даст дополнительный импульс для привлечения инвестиций, и что в ближайшее время количество инвесторов и объем инвестиций возрастет", - сказал губернатор Василий Орлов.
До 2027 года здесь проложат свыше 9 километров автодорог, установят 10 трансформаторных подстанций и одну распределительную подстанцию, систему ливневого водоотведения протяженностью почти 18 километров, очистные сооружения для ливневых стоков, сеть хозяйственно-бытового водоотведения. Готовая инфраструктура на площадке позволит существенно снизить затраты инвесторов на запуск производств и ускорить реализацию проектов. Уникальное расположение площадки вблизи трансграничного моста БлаговещенскХэйхэ создает для бизнеса выгодные возможности для организации совместной производственной кооперации и привлечения иностранного капитала, отмечают в правительстве.
Корпорация по развития Дальнего Востока ведет переговоры с несколькими крупными инвесторами, планирующими реализацию новых проектов на площадке "Ровное". Общий инвестиционный портфель достигает 25 миллиардов рублей, в рамках которых будет создано порядка 220 новых рабочих мест, из них порядка 10 миллиардов рублей планируется инвестировать в создание проекта на международной территории опережающего развития, это позволит создать 80 рабочих мест. После вступления в силу законодательства о международных территориях опережающего развития планируется привлечь иностранных инвесторов, особенно китайские компании, заинтересованные в размещении высокотехнологичных производств, отмечают в КРДВ.
На ТОР "Амурская" по соглашениям с КРДВ резиденты реализуют 50 проектов с общим объемом инвестиций в размере 2,4 триллиона рублей, из них 21 проект уже успешно выведен на операционную стадию. Создается порядка 18 тысяч рабочих мест. Бизнес вложил в развитие региона 1,9 триллиона рублей, более 11 тысяч рабочих мест создано.
 
