Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу

2025-08-29T22:24:00+03:00

2025-08-29T23:50:00+03:00

россия

общество

владимир путин

совет федерации рф

воздушно-космические силы россии

виктор бондарев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Это означает, что если призывника не отправили на службу сразу, то это можно будет сделать во время следующего осеннего или весеннего призыва. Закон об этом Владимир Путин подписал в апреле. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.В июле президент также подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.

россия

2025

