Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу - РИА Новости, 29.08.2025
22:24 29.08.2025 (обновлено: 23:50 29.08.2025)
Правительство утвердило изменения в правилах призыва на срочную службу
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.Это означает, что если призывника не отправили на службу сразу, то это можно будет сделать во время следующего осеннего или весеннего призыва. Закон об этом Владимир Путин подписал в апреле. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.В июле президент также подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.
россия, общество, владимир путин, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, виктор бондарев
Россия, Общество, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России, Виктор Бондарев
© РИА Новости / Николай Журавлев | Перейти в медиабанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в медиабанк
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение об отправке призывника на военную службу будет подлежать исполнению в течение года со дня его принятия, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Это означает, что если призывника не отправили на службу сразу, то это можно будет сделать во время следующего осеннего или весеннего призыва.
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
7 июля, 18:55
Закон об этом Владимир Путин подписал в апреле. Как пояснил тогда первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС Виктор Бондарев, решение призывной комиссии будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.
В июле президент также подписал закон о повышении до 20 тысяч рублей штрафов за несообщение в военкомат о переезде.
Закон устанавливает административный штраф от десяти до 20 тысяч рублей за несообщение гражданином в военкомат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, о переезде, не подтвержденном регистрацией.
Такое же наказание грозит за неявку в военкомат в установленный срок при переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников
7 июля, 18:51
 
Россия Общество Владимир Путин Совет Федерации РФ Воздушно-космические силы России Виктор Бондарев
 
 
