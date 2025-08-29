Рейтинг@Mail.ru
20:35 29.08.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту действий приезжих в Югре
происшествия
россия
пыть-ях
ханты-мансийский автономный округ
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. По данным СК РФ, поводом стали сообщения в социальных медиа об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих в связи с фиксацией одним из ее активистов неправомерных действий приезжего. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования", - говорится в сообщении. В пятницу Telegram-канал общественной организации "Русская община Ханты-Мансийского автономного округа" сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, одного, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, и второго, предположительно, пьяного. Согласно сообщению канала организации, активист вызвал скорую и полицию, однако затем к нему подошли земляки заснятых на видео и стали ему угрожать, заставив записать видео с извинениями, и заблокировали в машине другого активиста, пытавшегося прийти на помощь. СК РФ сообщает, что следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
происшествия, россия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пыть-Ях, Ханты-Мансийский автономный округ, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту действий приезжих в Югре

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту хулиганских действий в Пыть-Яхе

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
По данным СК РФ, поводом стали сообщения в социальных медиа об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих в связи с фиксацией одним из ее активистов неправомерных действий приезжего.
"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования", - говорится в сообщении.
В пятницу Telegram-канал общественной организации "Русская община Ханты-Мансийского автономного округа" сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, одного, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, и второго, предположительно, пьяного.
Согласно сообщению канала организации, активист вызвал скорую и полицию, однако затем к нему подошли земляки заснятых на видео и стали ему угрожать, заставив записать видео с извинениями, и заблокировали в машине другого активиста, пытавшегося прийти на помощь.
СК РФ сообщает, что следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Группа приезжих избила футболиста в Подмосковье, заявили в СК
20 августа, 10:58
 
ПроисшествияРоссияПыть-ЯхХанты-Мансийский автономный округАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
