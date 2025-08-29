https://ria.ru/20250829/rossiya-2038414086.html

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту действий приезжих в Югре

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту действий приезжих в Югре

2025-08-29T20:35:00+03:00

происшествия

россия

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганских действий приезжих в Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации. По данным СК РФ, поводом стали сообщения в социальных медиа об угрозах представителям общественной организации со стороны группы приезжих в связи с фиксацией одним из ее активистов неправомерных действий приезжего. "Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Мокшину М.В. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных результатах расследования", - говорится в сообщении. В пятницу Telegram-канал общественной организации "Русская община Ханты-Мансийского автономного округа" сообщил о том, что один из активистов заснял на видео двух приезжих, одного, предположительно, находившегося в состоянии наркотического опьянения, и второго, предположительно, пьяного. Согласно сообщению канала организации, активист вызвал скорую и полицию, однако затем к нему подошли земляки заснятых на видео и стали ему угрожать, заставив записать видео с извинениями, и заблокировали в машине другого активиста, пытавшегося прийти на помощь. СК РФ сообщает, что следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство).

россия

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

