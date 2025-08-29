Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента - РИА Новости, 29.08.2025
20:16 29.08.2025 (обновлено: 20:46 29.08.2025)
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов."В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству", — говорится в документе.Указом также упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству.Он вступает в силу с сегодняшнего дня.
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
"В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству", — говорится в документе.
Указом также упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству.
Он вступает в силу с сегодняшнего дня.
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
