Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента
Путин подписал указ об оптимизации структуры администрации президента
2025-08-29T20:16:00+03:00
2025-08-29T20:16:00+03:00
2025-08-29T20:46:00+03:00
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовых актов."В целях совершенствования деятельности Администрации президента Российской Федерации постановляю: образовать в составе Администрации президента Российской Федерации Управление президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству", — говорится в документе.Указом также упраздняются управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству.Он вступает в силу с сегодняшнего дня.
