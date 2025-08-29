https://ria.ru/20250829/rossiya-2038403953.html
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2025
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения", - сказал Рябков, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.
