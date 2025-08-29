Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rossiya-2038403953.html
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время - РИА Новости, 29.08.2025
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:08:00+03:00
2025-08-29T19:08:00+03:00
россия
самарканд
узбекистан
сергей рябков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896940742_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_314ac2cf4d99db58eff34ddbd4965c5a.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения", - сказал Рябков, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.
https://ria.ru/20250828/konsulstvo-2038148195.html
россия
самарканд
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896940742_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_f1fc4b220944506877f5dcf457871f9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, самарканд, узбекистан, сергей рябков, в мире
Россия, Самарканд, Узбекистан, Сергей Рябков, В мире
Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время

Рябков: генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время

© Sputnik / Актан Темирканов | Перейти в медиабанкПлощадь Регистан и три медресе, обрамляющих площадь с трех сторон - медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари в Самарканде
Площадь Регистан и три медресе, обрамляющих площадь с трех сторон - медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари в Самарканде - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Актан Темирканов
Перейти в медиабанк
Площадь Регистан и три медресе, обрамляющих площадь с трех сторон - медресе Улугбека, медресе Шердор и медресе Тилля-Кари в Самарканде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения", - сказал Рябков, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Консульство Словакии возобновило прием заявок на туристические визы
28 августа, 17:26
 
РоссияСамаркандУзбекистанСергей РябковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала