Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время

россия

самарканд

узбекистан

сергей рябков

в мире

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Генконсульство России в Самарканде откроется в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Подходит к завершению работа по учреждению генерального консульства России в Самарканде. Открытие этого ведомства состоится уже в ближайшее время. Это еще одно подтверждение обоюдного стремления к наращиванию двусторонних связей, включая региональные измерения", - сказал Рябков, выступая на мероприятии в посольстве Узбекистана.

россия

самарканд

узбекистан

