МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 29.08.2025
15:23 29.08.2025
МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя"
в мире
россия
армения
москва
никол пашинян
мария захарова
владимир путин
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по 28 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я могу сказать, что с нашей стороны ведётся серьёзная подготовительная работа, приглашения (на форум - ред.) лидерам государств разосланы были заблаговременно, получили ответы от некоторых из них, не исключаем приезда премьер-министра Армении, но за подтверждением нужно обращаться к официальному Еревану", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва видит заинтересованность от армянской стороны в продолжении продуктивного двустороннего сотрудничества в области мирного атома. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, намерен ли он посетить Россию, заявил, что планирует посетить ее в конце сентября. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
в мире, россия, армения, москва, никол пашинян, мария захарова, владимир путин, шос
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Армении Никол Пашинян
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по 28 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Я могу сказать, что с нашей стороны ведётся серьёзная подготовительная работа, приглашения (на форум - ред.) лидерам государств разосланы были заблаговременно, получили ответы от некоторых из них, не исключаем приезда премьер-министра Армении, но за подтверждением нужно обращаться к официальному Еревану", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что Москва видит заинтересованность от армянской стороны в продолжении продуктивного двустороннего сотрудничества в области мирного атома.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, намерен ли он посетить Россию, заявил, что планирует посетить ее в конце сентября. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Гросси принял приглашение на Всемирную атомную неделю в Москве
31 июля, 17:52
 
