https://ria.ru/20250829/rossiya-2038345210.html
МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя"
МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя" - РИА Новости, 29.08.2025
МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя"
Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:23:00+03:00
2025-08-29T15:23:00+03:00
2025-08-29T15:23:00+03:00
в мире
россия
армения
москва
никол пашинян
мария захарова
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_0:119:3000:1807_1920x0_80_0_0_4a7c00e7ceb23c034a72554e4446c67d.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Москва не исключает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном форуме "Мировая атомная неделя", который пройдёт в России с 25 по 28 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я могу сказать, что с нашей стороны ведётся серьёзная подготовительная работа, приглашения (на форум - ред.) лидерам государств разосланы были заблаговременно, получили ответы от некоторых из них, не исключаем приезда премьер-министра Армении, но за подтверждением нужно обращаться к официальному Еревану", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что Москва видит заинтересованность от армянской стороны в продолжении продуктивного двустороннего сотрудничества в области мирного атома. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос, намерен ли он посетить Россию, заявил, что планирует посетить ее в конце сентября. При этом он выразил надежду, что в ходе визита в Китай в рамках саммита ШОС он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250731/magate-2032680692.html
россия
армения
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035490213_82:0:2749:2000_1920x0_80_0_0_129140626157d53109eb82518ac8bbd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения, москва, никол пашинян, мария захарова, владимир путин, шос
В мире, Россия, Армения, Москва, Никол Пашинян, Мария Захарова, Владимир Путин, ШОС
МИД России не исключил приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя"
Захарова не исключила приезда Пашиняна на форум "Мировая атомная неделя"