Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям

Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям - РИА Новости, 29.08.2025

Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям

29.08.2025
Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Рассчитываем, что в ближайшие недели контакт состоится", - заявил Рябков журналистам.

россия

сша

2025

