Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям

Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Рассчитываем, что в ближайшие недели контакт состоится", - заявил Рябков журналистам.
