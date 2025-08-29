Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям - РИА Новости, 29.08.2025
20:02 29.08.2025
Россия рассчитывает на контакт с США по взаимным раздражителям
в мире
россия
сша
сергей рябков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. "Рассчитываем, что в ближайшие недели контакт состоится", - заявил Рябков журналистам.
в мире, россия, сша, сергей рябков
В мире, Россия, США, Сергей Рябков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает, что контакт с США по взаимным раздражителям состоится в ближайшие недели, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
"Рассчитываем, что в ближайшие недели контакт состоится", - заявил Рябков журналистам.
Россия рассчитывает, что США продолжат работу по договоренности на Аляске
