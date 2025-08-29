https://ria.ru/20250829/rossija-2038366520.html

Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае

Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае - РИА Новости, 29.08.2025

Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае

Россия прорабатывает возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае на полях памятных мероприятий по случаю... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае на полях памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы сейчас прорабатываем возможность для двусторонней встречи, естественно", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

