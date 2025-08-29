Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае
17:05 29.08.2025 (обновлено: 17:06 29.08.2025)
Ушаков рассказал о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына в Китае
в мире
россия
кндр (северная корея)
китай
владимир путин
ким чен ын
юрий ушаков
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае на полях памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын. "Мы сейчас прорабатываем возможность для двусторонней встречи, естественно", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
в мире, россия, кндр (северная корея), китай, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Китай, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Юрий Ушаков
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия прорабатывает возможность двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Китае на полях памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы во Второй мировой войне. Ранее сообщалось, что в торжественных мероприятиях примут участие 26 иностранных лидеров, в том числе президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.
"Мы сейчас прорабатываем возможность для двусторонней встречи, естественно", - сказал Ушаков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Песков рассказал о планах по контактам Путина и Си Цзиньпина
10 февраля, 12:31
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)КитайВладимир ПутинКим Чен ЫнЮрий Ушаков
 
 
