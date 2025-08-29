Рейтинг@Mail.ru
Россия не питает былых иллюзий о сотрудничестве с Западом, заявила Захарова
14:41 29.08.2025
Россия не питает былых иллюзий о сотрудничестве с Западом, заявила Захарова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные действия фиксируются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александра Стубба. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними. "С известной периодичностью в них (заявлениях Стубба - ред.) перемежевываются абсолютно взаимоисключающие посылы о необходимости накачки киевского режима деньгами и оружием, международной изоляции России, как они это формулируют, нанесение нашей стране стратегического поражения, и при этом же они коммутируют всё это с тезисами о неизбежности восстановления российско-европейских отношений в будущем", - сказала Захарова в ходе брифинга. Захарова добавила, что если на Западе учтут свои собственные ошибки, если речь пойдёт о прагматичном и выверенном сотрудничестве, основанном прежде всего на национальных интересах России и при условии их учёта и безусловного уважения, то в таком случае с ними можно будет работать. "Россия всегда была и остаётся готовой к выстраиванию взаимовыгодного, взаимоуважительного и равноправного сотрудничества с зарубежными партнёрами, но при этом все должны отдавать себе отчёт в том, что былых иллюзий у нас нет. Память у нас хорошая, мы тщательно фиксируем все конфронтационные слова и дела наших некогда близких партнёров из числа недружественных государств", - заключил она. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада. Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные действия фиксируются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александра Стубба.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения между Европой и Россией восстановятся после окончания конфликта на Украине, но не будут прежними.
"С известной периодичностью в них (заявлениях Стубба - ред.) перемежевываются абсолютно взаимоисключающие посылы о необходимости накачки киевского режима деньгами и оружием, международной изоляции России, как они это формулируют, нанесение нашей стране стратегического поражения, и при этом же они коммутируют всё это с тезисами о неизбежности восстановления российско-европейских отношений в будущем", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Захарова добавила, что если на Западе учтут свои собственные ошибки, если речь пойдёт о прагматичном и выверенном сотрудничестве, основанном прежде всего на национальных интересах России и при условии их учёта и безусловного уважения, то в таком случае с ними можно будет работать.
"Россия всегда была и остаётся готовой к выстраиванию взаимовыгодного, взаимоуважительного и равноправного сотрудничества с зарубежными партнёрами, но при этом все должны отдавать себе отчёт в том, что былых иллюзий у нас нет. Память у нас хорошая, мы тщательно фиксируем все конфронтационные слова и дела наших некогда близких партнёров из числа недружественных государств", - заключил она.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
