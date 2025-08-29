Россия не питает былых иллюзий о сотрудничестве с Западом, заявила Захарова
Захарова: РФ готова выстраивать сотрудничество с Западом, но не питает иллюзий
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия готова выстраивать взаимоуважительное и равноправное сотрудничество с странами Запада, однако былых иллюзий Москва не питает, все конфронтационные действия фиксируются, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова финского президента Александра Стубба.
"С известной периодичностью в них (заявлениях Стубба - ред.) перемежевываются абсолютно взаимоисключающие посылы о необходимости накачки киевского режима деньгами и оружием, международной изоляции России, как они это формулируют, нанесение нашей стране стратегического поражения, и при этом же они коммутируют всё это с тезисами о неизбежности восстановления российско-европейских отношений в будущем", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Захарова добавила, что если на Западе учтут свои собственные ошибки, если речь пойдёт о прагматичном и выверенном сотрудничестве, основанном прежде всего на национальных интересах России и при условии их учёта и безусловного уважения, то в таком случае с ними можно будет работать.
"Россия всегда была и остаётся готовой к выстраиванию взаимовыгодного, взаимоуважительного и равноправного сотрудничества с зарубежными партнёрами, но при этом все должны отдавать себе отчёт в том, что былых иллюзий у нас нет. Память у нас хорошая, мы тщательно фиксируем все конфронтационные слова и дела наших некогда близких партнёров из числа недружественных государств", - заключил она.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.