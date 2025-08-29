https://ria.ru/20250829/rossija-2038329674.html

Патрушев рассказал об экспорте сельхозпродукции в 2024 году

Патрушев рассказал об экспорте сельхозпродукции в 2024 году - РИА Новости, 29.08.2025

Патрушев рассказал об экспорте сельхозпродукции в 2024 году

Россия в 2024 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 45 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии,... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:32:00+03:00

2025-08-29T14:32:00+03:00

2025-08-29T14:32:00+03:00

экономика

россия

николай патрушев

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg

СЕСТРОРЕЦК (Ленинградская обл.), 29 авг - РИА Новости. Россия в 2024 году экспортировала сельскохозяйственную продукцию на 45 миллиардов долларов, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Санкции – это вызовы, угрозы, с одной стороны. Мы их преодолеем. Но это и возможности. Мы должны добиваться независимости по всем направлениям", - сказал Патрушев, выступая на открытии нового волейбольного зала в петербургской школе-интернате "Олимпийский резерв". "Посмотрите, нам в свое время ограничивали поступление продукции. Сейчас, когда была принята доктрина продовольственной безопасности, мы не только обеспечили себя всем, мы поставляем огромное количество продукции за рубеж. И в прошлом году за счет этой работы наша страна заработала 45 миллиардов долларов. Это огромная цифра", - добавил он. В августе 2024 года глава Минсельхоза РФ Оксана Лут сообщала, что экспорт продовольствия из страны с начала года превысил показатель годом ранее на 11% в физическом весе, однако в денежном выражении есть отставание. Согласно проекту постановления, опубликованном в октябре 2024 года, экспорт агропромышленной продукции из РФ в стоимостном выражении по итогам года прогнозировался на уровне годом ранее - 43,5 миллиарда долларов. Также ожидалось, что в 2025 году показатель снизится до 40,7 миллиарда долларов, в 2026 - увеличится до 42,2 миллиарда долларов, а в 2027 году составит 44 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250820/agrarii-2036568890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, николай патрушев, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)