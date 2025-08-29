Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай обеспечили устойчивость в банковской сфере, заявил посол - РИА Новости, 29.08.2025
07:33 29.08.2025
Россия и Китай обеспечили устойчивость в банковской сфере, заявил посол
Россия и Китай обеспечили устойчивость в банковской сфере, заявил посол
россия
китай
москва
игорь моргулов
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков. "Несмотря на введение Западом рестрикций, которые, повторюсь, ни Москва, ни Пекин не признают, контакты в банковской сфере не встали на паузу", - сказал посол. "Определенные сложности, конечно же, имели место, однако за счет эффективной двусторонней координации нам удалось обеспечить устойчивость как финансового взаимодействия, так и экономической кооперации в целом", - добавил дипломат. Моргулов отметил, что не прекратились и трансграничные платежи, они лишь переформатировались – Россия и Китай успешно перешли на взаиморасчеты в рублях и юанях, доля которых в двусторонней торговле составляет порядка 95%, а также продолжают расширять сеть корреспондентских счетов в национальных валютах.
россия
китай
москва
россия, китай, москва, игорь моргулов
Россия, Китай, Москва, Игорь Моргулов
Россия и Китай обеспечили устойчивость в банковской сфере, заявил посол

Посол Моргулов: Россия и Китай обеспечили устойчивость в банковской сфере

© Фото : пресс-служба посольстваИгорь Моргулов
© Фото : пресс-служба посольства
Игорь Моргулов. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай смогли обеспечить устойчивость взаимодействия в банковской сфере на фоне санкционного давления Запада, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По словам дипломата, Россия и Китай начали развивать финансово-банковское сотрудничество задолго до санкционного прессинга, рассматривая данное направление в качестве основы для обеспечения стабильности двусторонней торговли и инвестиционных потоков.
РоссияКитайМоскваИгорь Моргулов
 
 
