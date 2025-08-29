В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
Роскачество: спрос на сертификацию премиальных импортных вин растет
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский".
По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства.
"Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества.
Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства.
В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.