Рейтинг@Mail.ru
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/roskachestvo-2038216076.html
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин - РИА Новости, 29.08.2025
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин
Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T00:23:00+03:00
2025-08-29T00:23:00+03:00
экономика
ростовская область
россия
елена саратцева
артур саркисян
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский". По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства. "Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества. Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства. В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.
https://ria.ru/20250220/vino-2000455611.html
https://ria.ru/20250716/vino-2029359193.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, ростовская область, россия, елена саратцева, артур саркисян, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Ростовская область, Россия, Елена Саратцева, Артур Саркисян, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин

Роскачество: спрос на сертификацию премиальных импортных вин растет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
"Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский".
Производство вина - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Роскачество назвало лучшие российские крепленые и сладкие вина
20 февраля, 07:28
По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства.
"Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества.
Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства.
В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.
Павильон Виноделие России на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Роскачество оценило возможность подделки российского вина
16 июля, 03:39
 
ЭкономикаРостовская областьРоссияЕлена СаратцеваАртур СаркисянРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала