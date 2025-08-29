https://ria.ru/20250829/roskachestvo-2038216076.html

В Роскачестве рассказали о запросе на сертификацию премиальных вин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Запрос на сертификацию премиальных импортных вин устойчиво растет в последние два года, импортеры заинтересованы в проведении сертификации по российским требованиям и сохранении статуса органического производства, рассказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. "Мы видим в последние два года устойчивый запрос на сертификацию премиальных импортируемых вин", - сказала Саратцева агентству в кулуарах совещания по итогам аудита винодельческих предприятий Ростовской области, который прошел в этно-хуторе "Старозолотовский". По её словам, импортеры премиального продукта заинтересованы в том, чтобы сохранить его добавленную стоимость, проводить сертификацию по российским требованиям и сохранять статус органического производства. "Особенно с учетом того, что принят и вступает в силу федеральный закон, запрещающий маркировку продукции словами "эко", "био", если отсутствует сертификация. Это касается и зарубежной продукции", - отметила замруководителя Роскачества. Она добавила, что есть судебная практика, которая распространяет этот запрет не только на русскоязычные написания, но и на латиницу. То есть даже если производитель с оригинальной этикеткой указал слова "эко", "био", то и антимонопольная служба, и органы по защите прав потребителей могут воспринимать эту информацию на маркировке как нарушение прав потребителей, уточнила собеседница агентства. В четверг на территории этно-хутора "Старозолотовский" в Ростовской области прошло совещание по итогам аудита винодельческих предприятий региона. Помимо замглавы Роскачества, в совещании приняли участие исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева, исполнительный директор Ассоциации Виноградарей и виноделов России Петр Ефремов, глава экспертной группы исследования "Винный гид России" Артур Саркисян, представители Минсельхоза и Минпромторга РФ и регионального правительства.

