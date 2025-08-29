https://ria.ru/20250829/rodion-2038272094.html
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2025
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в Мюнхене, сообщило музыкальное издательство Schott Music. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в Мюнхене, сообщило музыкальное издательство Schott Music. "Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в Мюнхене", - сообщило издание. Ранее источник в окружении композитора сообщил РИА Новости, что Щедрин скончался в больнице в Германии. Композитор умер на 93-м году жизни сегодня ночью.
