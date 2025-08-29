Рейтинг@Mail.ru
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:09 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rodion-2038272094.html
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ - РИА Новости, 29.08.2025
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в Мюнхене, сообщило музыкальное издательство Schott Music. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T11:09:00+03:00
2025-08-29T11:09:00+03:00
культура
мюнхен
германия
родион щедрин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038247425_0:58:1906:1130_1920x0_80_0_0_633c1f9a1df19737b9ec7fd2ba9346f7.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в Мюнхене, сообщило музыкальное издательство Schott Music. "Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в Мюнхене", - сообщило издание. Ранее источник в окружении композитора сообщил РИА Новости, что Щедрин скончался в больнице в Германии. Композитор умер на 93-м году жизни сегодня ночью.
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038247425_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1132261ec7ca525a5f70490ec1586ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхен, германия, родион щедрин, в мире
Культура, Мюнхен, Германия, Родион Щедрин, В мире
Щедрин умер в Мюнхене, пишут СМИ

Родион Щедрин умер в Мюнхене

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРодион Щедрин
Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Родион Щедрин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин скончался в Мюнхене, сообщило музыкальное издательство Schott Music.
"Родион Щедрин скончался 29 августа 2025 года в Мюнхене", - сообщило издание.
Ранее источник в окружении композитора сообщил РИА Новости, что Щедрин скончался в больнице в Германии. Композитор умер на 93-м году жизни сегодня ночью.
 
КультураМюнхенГерманияРодион ЩедринВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала