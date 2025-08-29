https://ria.ru/20250829/rjabki-2038410699.html
Рябков рассказал о работе по урегулированию на Украине
Рябков рассказал о работе по урегулированию на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
Рябков рассказал о работе по урегулированию на Украине
Россия работает над тем, чтобы не дать сорвать движение к урегулированию на Украине его противникам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:52:00+03:00
2025-08-29T19:52:00+03:00
2025-08-29T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_e514dd3cd8985bb08cd4d8d932022cf6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы не дать сорвать движение к урегулированию на Украине его противникам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения к урегулированию, происходящего на Украине, сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача", - заявил Рябков журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250829/ssha-2038409659.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001227383_152:0:1172:765_1920x0_80_0_0_c8255da4f7e1237540b5155971802f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Рябков рассказал о работе по урегулированию на Украине
Рябков: Россия не дает сорвать движение к урегулированию на Украине