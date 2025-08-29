https://ria.ru/20250829/rjabki-2038410699.html

Рябков рассказал о работе по урегулированию на Украине

Россия работает над тем, чтобы не дать сорвать движение к урегулированию на Украине его противникам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия работает над тем, чтобы не дать сорвать движение к урегулированию на Украине его противникам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Мы сейчас работаем над тем, чтобы не дать противникам движения к урегулированию, происходящего на Украине, сорвать те понимания, которые были достигнуты в Анкоридже. Это первоочередная задача", - заявил Рябков журналистам. На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в узком составе проходили в формате "три на три" и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

