18:08 29.08.2025 (обновлено: 19:39 29.08.2025)
Умер режиссер Игорь Николаев
Умер режиссер Игорь Николаев
Режиссер Игорь Калинаускас, известный под псевдонимом Николаев, умер на 81-м году жизни, говорится на официальном сайте артиста. РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Режиссер Игорь Калинаускас, известный под псевдонимом Николаев, умер на 81-м году жизни, говорится на официальном сайте артиста.Уточняется, что мужчина ушел из жизни 25 августа. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.Игорь Калинаускас родился в 1945 году в Великом Новгороде. Он окончил Щукинское училище, после чего поставил множество спектаклей, которые проходили на сценах Вильнюса и Минска, Калуги, Даугавпилса и Петербурга. Кроме того, Калинаускас издавал книги по психологии и философии, а также был почетным членом Академии художеств. Помимо этого, он был музыкантом: дуэт "Зикр" исполнял свои вокальные импровизации по всему миру.
Умер режиссер Игорь Николаев

Умер режиссер и писатель Игорь Николаев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Режиссер Игорь Калинаускас, известный под псевдонимом Николаев, умер на 81-м году жизни, говорится на официальном сайте артиста.
Уточняется, что мужчина ушел из жизни 25 августа. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Игорь Калинаускас родился в 1945 году в Великом Новгороде. Он окончил Щукинское училище, после чего поставил множество спектаклей, которые проходили на сценах Вильнюса и Минска, Калуги, Даугавпилса и Петербурга. Кроме того, Калинаускас издавал книги по психологии и философии, а также был почетным членом Академии художеств. Помимо этого, он был музыкантом: дуэт "Зикр" исполнял свои вокальные импровизации по всему миру.
 
