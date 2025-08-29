Умер режиссер Игорь Николаев

https://ria.ru/20250829/rezhisser-2038391010.html

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Режиссер Игорь Калинаускас, известный под псевдонимом Николаев, умер на 81-м году жизни, говорится на официальном сайте артиста.Уточняется, что мужчина ушел из жизни 25 августа. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.Игорь Калинаускас родился в 1945 году в Великом Новгороде. Он окончил Щукинское училище, после чего поставил множество спектаклей, которые проходили на сценах Вильнюса и Минска, Калуги, Даугавпилса и Петербурга. Кроме того, Калинаускас издавал книги по психологии и философии, а также был почетным членом Академии художеств. Помимо этого, он был музыкантом: дуэт "Зикр" исполнял свои вокальные импровизации по всему миру.

