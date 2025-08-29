"Ватикан об этом знал". Куда пропала величайшая реликвия христианства

https://ria.ru/20250829/relikviya-2037919158.html

Православные отмечают Ореховый Спас. Церковное название праздника — день Нерукотворного образа Спасителя. История этой иконы связана с реликвией, появившейся... РИА Новости, 29.08.2025

религия

аналитика - религия и мировоззрение

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают Ореховый Спас. Церковное название праздника — день Нерукотворного образа Спасителя. История этой иконы связана с реликвией, появившейся еще при земной жизни Христа. Однако позднее оригинал таинственным образом исчез. О версиях местонахождения — в материале РИА Новости.Что-то не сходитсяПо существу, Спас Нерукотворный — это иконографическое переложение загадочного образа, который мало кто видел. В русской традиции его принято называть Убрус — "плат", в греческой — Мандилион ("полотно").До наших дней дошло предание, как возник этот артефакт. Царь Эдессы Авгарь неожиданно заболел проказой. И отправил слуг к Иисусу. Но Господь, прознав о беде, лишь велел принести кувшин с водой и кусок ткани. Умывшись, вытер лицо, и очертание чудесным образом отпечаталось на полотне. Его-то Христос и передал царским послам. От одного прикосновения к Убрусу Авгарь тотчас исцелился. А позднее даже крестился.Святыню же, гласит легенда, правитель бережно хранил. Но один из его потомков, впав в язычество, приказал уничтожить плат. Тогда местные христиане тайно выкрали Мандилион и замуровали в одном из жилищ. А спустя пятьсот лет его обнаружил епископ Эдессы.Вскоре нависла новая угроза — в VII веке город захватили мусульмане. Только в 944 году византийский император Роман, осадивший Эдессу, обменял святыню на обещание отвести войска. Убрус торжественно перенесли в Константинополь. По преданию, произошло это 29 августа. В столице по этому случаю прошли торжества: крестный ход, богослужения. Некто архидиакон Григорий даже написал особую проповедь. Ее текст не так давно нашли в архивах Ватикана.И оказалось, что он противоречит общеизвестному преданию о Нерукотворном образе."Это изображение <…> запечатлено только потом предсмертного борения на Живоначальном Лике, потом, стекающим, как сгустки крови, и перстом Божиим, — возвещал пастве Григорий. — Вот они-то и есть поистине прекрасные цвета, создавшие отпечаток Христа, украшенный каплями, струившимися из Его собственного бока".Архидиакон явно говорит о другой реликвии. Что на самом деле доставили в Константинополь?По особым случаямСтрого говоря, в церковной традиции нет единого описания, как выглядел Нерукотворный образ. Более того, бытует мнение, что их вообще было несколько. Одна из наиболее распространенных версий: Убрус — это плащаница Господня. После смерти тело Христа погребли по иудейским законам: омыли, умастили маслами и завернули в погребальный плат. На нем затем отобразились следы крестных страданий, а также лик Спасителя.Стоит ли говорить, что споры насчет подлинности плащаницы, что сейчас хранится в итальянском Турине, идут уже несколько десятилетий: одно исследование противоречит другому; каждый раз находятся аргументы, подтверждающие или опровергающие предыдущие. Но важно другое — история этой святыни прослеживается довольно четко.Известно, в частности, что несколько столетий реликвия хранилась в Константинополе, где с нее написали необычную икону — "Христос во гробе". Тогда же была составлена особая служба "Нерукотворному лику Господа". Лет 20 назад русский богослов протоиерей Валентин Асмус детально изучил этот текст. И пришел к выводу: 29 августа в византийскую столицу перенесли именно плащаницу.Легенда же об исцелении царя Авгаря, по его мнению, имеет вполне разумное объяснение. Ведь долгое время Мандилион был предан забвению. И, когда он вновь появился, "потребовалось объяснение этого события".Кроме того, сохранились многочисленные свидетельства, что по особым случаям плат "разворачивали и показывали во всей полноте". И, по свидетельствам очевидцев, он был "большой длины" — не менее четырех метров. Примерно такие же параметры у Туринской плащаницы.В этой версии есть лишь одно но: в византийской традиции не писали двух икон с одной святыни. А тут получились "Христос во гробе" и "Нерукотворный Спас". Выходит, платов было как минимум два?Выходит за рамкиУченые относят первые изображения Спаса Нерукотворного к VII веку. Любопытно, что в это же время на Западе распространилось предание о плате Вероники. По пути на Голгофу благочестивая еврейка Береника (Вероника — в латинской традиции) подала Иисусу полотенце — отереть пот и кровь. На куске ткани чудесным образом отпечатался Божественный лик.В наши дни плат хранится в соборе Святого Петра в Риме. Для всеобщего обозрения его выставляют всего раз в год. Подходить близко строжайше запрещено — так что разглядеть что-то почти невозможно.Но это полбеды, ведь еще один плат Вероники хранится в итальянском Маноппелло. По преданию, его принес туда "загадочный странник". Вручил местному епископу сверток и сказал: "Береги как дар небес". Некоторые исследователи полагают, что все было куда прозаичнее — полотно попросту украли из Ватикана. Так что теперь в соборе Святого Петра красуется подделка, а оригинал — в маленьком итальянском городке.Этой точки зрения придерживается немецкий историк-ватиканист Пауль Бадде. В 2005-м ему удалось детально изучить оба плата. И исследователь обратил внимание на ряд серьезных различий. Во-первых, образ из Ватикана соткан из батиста, а из Маноппелло — из куда более дорогого виссона. Во-вторых, ватиканский вариант по размерам сильно больше дорогой рамки, которой обрамлен. А вот для маноппелльского она — в самый раз.А главное, отметил Бадде, "остались немногочисленные воспоминания очевидцев. Из них следует, что до начала XVI века на ватиканском плате глаза у Христа открыты". Ученый же во время исследования четко зафиксировал: глаза Спасителя закрыты.Ботаническое расследованиеЕще один претендент на звание подлинного Спаса Нерукотворного находится в кафедральном соборе испанского города Овьедо. Местная хроника XII века рассказывает, что святыня попала сюда в VII столетии — прямиком из Иерусалима.В конце 1980-х испанское полотно тщательно изучила команда, которая до того исследовала Туринскую плащаницу. Оказалось, у двух реликвий много общего. Швейцарский ботаник и криминалист Макс Фрей подтвердил, что плат из Овьедо проделал путь с Ближнего Востока через север Африки в Испанию."Мы обнаружили на образцах ткани пыльцу шести растений. Два из них растут только в Палестине, а остальные — в Северной Африке и Испании. Например, один из видов чертополоха есть на сравнительно небольшой территории между Ливаном и Иерусалимом", — пояснил специалист.Пыльцу этого растения нашли и на Туринской плащанице. Кроме того, нити, из которых соткан испанский плат, скручены тем же редким способом, что и основная ткань полотна из Турина.Все описанные артефакты имеют весомые основания претендовать на статус Спаса Нерукотворного. Однако у ученых недостаточно данных для того, чтобы с полной уверенностью подтвердить или опровергнуть каждую из версий. Поэтому пока одна из тайн христианства остается нераскрытой.

