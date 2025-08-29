https://ria.ru/20250829/rekord-2038297203.html

Конюхов и Меняйло побили национальный рекорд: как прошел полет на аэростате

Конюхов и Меняйло побили национальный рекорд: как прошел полет на аэростате

Конюхов и Меняйло побили национальный рекорд: как прошел полет на аэростате

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро-ДРОЗД". На летательном аппарате они...

2025-08-29

2025-08-29T15:42:00+03:00

2025-08-29T15:42:00+03:00

Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро-ДРОЗД". На летательном аппарате они поднялись над Землей на 10 678 метров. При этом предыдущий рекорд был установлен еще в 2019 году. О том, как прошел исторический полет Конюхова и Меняйло, – в фотоленте.

2025

