15:42 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rekord-2038297203.html
Конюхов и Меняйло побили национальный рекорд: как прошел полет на аэростате
Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро-ДРОЗД". На летательном аппарате они поднялись над Землей на 10 678 метров. При этом предыдущий рекорд был установлен еще в 2019 году. О том, как прошел исторический полет Конюхова и Меняйло, – в фотоленте.
2025
Российские пилоты Федор Конюхов и Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро-ДРОЗД". На летательном аппарате они поднялись над Землей на 10 678 метров. При этом предыдущий рекорд был установлен еще в 2019 году. О том, как прошел исторический полет Конюхова и Меняйло, – в фотоленте.
Предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае​​​.

© Фото : пресс-служба "ФосАгро"Конюхов и Меняйло взлетели из пригорода Алейска в Алтайском крае в 5.55 по местному времени (1.55 МСК), в течение первых 40 минут пилоты поднялись на высоту 6 886 метров над уровнем моря.
© Фото : пресс-служба "ФосАгро"В 7.10 по местному времени (3.10 МСК) рекордсмены вышли на рубеж 10 тысяч метров и переключили кислородное оборудование на высотный режим, температура окружающего воздуха опустилась до -46 градусов.
© Фото : пресс-служба "ФосАгро"В 08:31 по Барнаулу (04:31 МСК) аэростат "ФосАгро-ДРОЗД" под управлением пилотов совершил мягкую посадку вблизи села Огни, Усть-Калманского района, Алтайского края. Общее время полета – 2 часа 36 минут.
После приземления Меняйло сообщил, что по данным бортового альтиметра (высотомера) аэростат "ФосАгро-ДРОЗД" в высшей точке полета достиг высоты в 10 723 м над уровнем моря. Это на 45 метров выше тех данных, которые были зафиксированы спутниковым трекером Иридиум (10 678 метров).

Окончательные результаты полета будут определены спортивным комиссаром по итогам анализа данных со всех приборов объективного контроля, которые находились на борту аэростата.

Предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае.

© Фото : пресс-служба "ФосАгро"Тепловой аэростат "ФосАгро-ДРОЗД" – на сегодняшний день самый большой по объему оболочки в России (12 тысяч кубических метров). На нем в марте 2023 года Конюхов и Меняйло установили мировой рекорд по дальности полета на тепловом аэростате, пролетев 2 540 километров из Кировска Мурманской области в село Хатанга Красноярского края.
© Фото : пресс-служба "ФосАгро"Конюхов поздравил горняков компании "ФосАгро", работающих в Кировске, с наступающим профессиональным праздником и передал привет воспитанникам программы "ДРОЗД". Именно Кировск, по словам путешественника, станет точкой старта следующей экспедиции, нацеленной на установление нового рекорда дальности перелета.
© Фото : пресс-служба "ФосАгро"Генеральным партнером проекта выступила компания "ФосАгро". Сегодня ее программа "Детям России – образование, здоровье и духовность" объединяет 8,5 тысячи детей, которые бесплатно занимаются в 80 с лишним спортивных секциях, а также в классах дополнительного образования, творческих студиях и волонтерских центрах.
© Фото : пресс-служба "ФосАгро"Спортивно-образовательная программа "ДРОЗД" нацелена на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание. В основу работы "ДРОЗДа" положены лучшие методики организации детско-юношеского спорта и опыт центра образования "Самбо-70". За два десятилетия развития проекта его воспитанниками стали более 100 тысяч юношей и девушек, а инвестиции "ФосАгро" превысили 2,5 миллиарда рублей.
