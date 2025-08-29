Конюхов и Меняйло побили национальный рекорд: как прошел полет на аэростате
Предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров в Ставропольском крае.
После приземления Меняйло сообщил, что по данным бортового альтиметра (высотомера) аэростат "ФосАгро-ДРОЗД" в высшей точке полета достиг высоты в 10 723 м над уровнем моря. Это на 45 метров выше тех данных, которые были зафиксированы спутниковым трекером Иридиум (10 678 метров).
Окончательные результаты полета будут определены спортивным комиссаром по итогам анализа данных со всех приборов объективного контроля, которые находились на борту аэростата.
