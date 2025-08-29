https://ria.ru/20250829/razvitie-2038342383.html

Рязанская область получит 1,5 млрд руб на развитие беспилотных авиасистем

2025-08-29T15:11:00+03:00

рязанская область

павел малков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

РЯЗАНЬ, 29 авг - РИА Новости. Рязанская область получит 1,5 миллиарда рублей на развитие научно-производственного центра беспилотных авиасистем "ПРОТОС", сообщил губернатор региона Павел Малков. "Рязанская область получит 1,5 миллиарда рублей на развитие научно-производственного центра беспилотных авиасистем "ПРОТОС". Субсидию одобрила профильная комиссия Минпромторга России", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что средства поступят в 2026 году и будут направлены на развитие инфраструктуры центра "ПРОТОС", в который на данный момент входят 37 компаний-резидентов. Они развивают производство комплектующих и материалов, создают программное обеспечение и искусственный интеллект для беспилотных авиасистем, внедряют технологии аэрологистики, авиационной разведки, радиосвязных работ, сбора и передачи данных. "Рязанская область — один из пилотных регионов нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Центр "ПРОТОС" и (созданный в регионе научно-технологический центр - ред.) "Аэрокосмическая долина" становятся ключевыми площадками, где создаются новые технологии для самых разных сфер", - отметил глава региона.

