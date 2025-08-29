https://ria.ru/20250829/rastyazhka-2038392884.html
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2025
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье
Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:15:00+03:00
2025-08-29T18:15:00+03:00
2025-08-29T18:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В социальных сетях и ряде СМИ распространяется видео с информацией о том, что в лесу подмосковного Солнечногорска неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами. На кадрах, которые сняла местная жительница, видно, что кто-то привязал нитку между деревьями и повесил на нее гранату. Сотрудники полиции Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости распространяемую информацию опровергли. "Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье
МВД опровергло информацию о растяжке с гранатами в Солнечногорске