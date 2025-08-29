Рейтинг@Mail.ru
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/rastyazhka-2038392884.html
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2025
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье
Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:15:00+03:00
2025-08-29T18:15:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
солнечногорск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В социальных сетях и ряде СМИ распространяется видео с информацией о том, что в лесу подмосковного Солнечногорска неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами. На кадрах, которые сняла местная жительница, видно, что кто-то привязал нитку между деревьями и повесил на нее гранату. Сотрудники полиции Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости распространяемую информацию опровергли. "Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.
https://ria.ru/20250528/pozhar-2019605954.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), солнечногорск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье

МВД опровергло информацию о растяжке с гранатами в Солнечногорске

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
В социальных сетях и ряде СМИ распространяется видео с информацией о том, что в лесу подмосковного Солнечногорска неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами. На кадрах, которые сняла местная жительница, видно, что кто-то привязал нитку между деревьями и повесил на нее гранату.
Сотрудники полиции Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости распространяемую информацию опровергли.
"Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.
Крупный пожар на рынке в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Прокуратура назвала возможную причину пожара на рынке в Солнечногорске
28 мая, 17:20
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала