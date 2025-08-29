https://ria.ru/20250829/rastyazhka-2038392884.html

Полиция опровергла слухи о растяжке с гранатами в Подмосковье

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Видео в сети, на котором установлена растяжка с гранатами в Подмосковье - старое, а информация к нему не соответствует действительности, сообщила РИА Новости пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. В социальных сетях и ряде СМИ распространяется видео с информацией о том, что в лесу подмосковного Солнечногорска неизвестные установили растяжки с противопехотными гранатами. На кадрах, которые сняла местная жительница, видно, что кто-то привязал нитку между деревьями и повесил на нее гранату. Сотрудники полиции Подмосковья в беседе с корреспондентом РИА Новости распространяемую информацию опровергли. "Этому видео около года. Его повторно скидывают на протяжении уже двух месяцев. Данная информация не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ГУ МВД.

