ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал", - написал врио губернатора в Telegram-канале. Слюсарь добавил, что из-за падения обломков загорелась трава, возгорание было оперативно потушено.
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Чертковский район, Юрий Слюсарь
