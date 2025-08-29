https://ria.ru/20250829/pvo-2038231134.html

ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области

ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 29.08.2025

ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Силы ПВО отразили воздушную атаку на севере Ростовской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Чертковском районе. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал", - написал врио губернатора в Telegram-канале. Слюсарь добавил, что из-за падения обломков загорелась трава, возгорание было оперативно потушено.

