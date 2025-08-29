https://ria.ru/20250829/putin-2038375419.html
Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ
2025-08-29T17:21:00+03:00
2025-08-29T17:21:00+03:00
2025-08-29T17:26:00+03:00
россия
лаос
монголия
юрий ушаков
владимир путин
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033674123_0:224:3006:1915_1920x0_80_0_0_f21fdf6c11467d917a39c674c89dd75c.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вместе с президентом России Владимиром Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон, премьер Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Центральным событием станет пленарное заседание, оно проводится 5 сентября в три часа дня. И вместе с президентом нашей страны примут участие премьер-министр Лаоса Сипхандон, премьер-министр Монголии Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун", - сказал Ушаков. Он отметил, что это - "наши почетные гости, которые будут находиться на президиуме пленарного заседания и вместе с нашим президентом выступят, естественно, а потом будут отвечать на разные вопросы". Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ушаков рассказал, кто станет почетным гостем на ВЭФ
