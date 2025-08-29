Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038373617.html
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сначала проведут переговоры в Пекине в широком составе, а затем пообщаются за чашкой чая в узком... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:18:00+03:00
2025-08-29T17:18:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152241/08/1522410821_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_5f7b646f301216f923f32758b0979cc0.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сначала проведут переговоры в Пекине в широком составе, а затем пообщаются за чашкой чая в узком составе в формате "один плюс четыре", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе. "Затем важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе "один плюс четыре", - сказал Ушаков. Далее по программе в рамках переговоров запланирован официальный завтрак, на котором состав участников будет шире – 10-12 человек.
https://ria.ru/20250829/putin-2038371997.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152241/08/1522410821_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_8bd2a5d7b267e2f2886e4fa08fb53e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС
Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе пройдут за чашкой чая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сначала проведут переговоры в Пекине в широком составе, а затем пообщаются за чашкой чая в узком составе в формате "один плюс четыре", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе.
"Затем важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе "один плюс четыре", - сказал Ушаков.
Далее по программе в рамках переговоров запланирован официальный завтрак, на котором состав участников будет шире – 10-12 человек.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Путин после завершения программы в Китае отправится во Владивосток
Вчера, 17:15
 
В миреРоссияКитайПекинЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала