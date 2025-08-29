Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина в узком составе
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в узком составе пройдут за чашкой чая
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин сначала проведут переговоры в Пекине в широком составе, а затем пообщаются за чашкой чая в узком составе в формате "один плюс четыре", сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. По словам Ушакова, вначале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе.
"Затем важная очень беседа нашего президента с председателем Си Цзиньпином за чашкой чая в узком составе "один плюс четыре", - сказал Ушаков.
Далее по программе в рамках переговоров запланирован официальный завтрак, на котором состав участников будет шире – 10-12 человек.