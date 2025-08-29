https://ria.ru/20250829/putin-2038371614.html
Путин примет участие в параде в Пекине
Путин примет участие в параде в Пекине - РИА Новости, 29.08.2025
Путин примет участие в параде в Пекине
Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя примет участие в Пекине в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, в том числе... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя примет участие в Пекине в мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, в том числе в параде, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал в пятницу Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. "Третьего сентября наш президент в качестве главного гостя, это китайские представители всячески подчеркивают, будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных, как я уже сказал 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны", - сказал Ушаков. Он напомнил, что лидеры вместе принимали участие в юбилейных мероприятиях в Москве 9 мая. "И сейчас наш президент будет присутствовать на военном параде, который пройдет по традиции на центральной площади в Пекине. Как китайские коллеги сообщают, на трибунах будут присутствовать 26 глав государств, руководители международных организаций, ветераны, родственники тех, кто внес вклад в победу над Японией", - рассказал Ушаков. От России, по данным помощника президента РФ, приглашены родственники прославленных советских военачальников - Василия Чуйкова и Александра Василевского. После парада ожидается торжественный обед, добавил Ушаков.
