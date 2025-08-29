Путин примет участие в саммите ШОС, заявил Ушаков
Ушаков: Путин примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине
© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в Китае, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков
"Тридцать первого августа - первого сентября в Тяньцзине, это город к юго-востоку от Пекина... состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. То есть заседание совета глав государств - членов ШОС", - сказал Ушаков журналистам, говоря о рабочей программе Путина в ходе его четырехдневного визита в Китай.
Помощник президента РФ добавил, что в Тяньцзине также состоится заседание в формате "ШОС плюс", который предполагает приглашение государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей председательствующей стороны.
Путин с 31 августа по 3 сентября будет находится с визитом в Китае. Глава государства посетит города Тяньцзинь и Пекин, примет участие в саммите ШОС и празднованиях в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.