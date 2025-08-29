https://ria.ru/20250829/putin-2038370843.html

Путин и Вучич обсудят ситуацию в Косово, заявил Ушаков

Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят положение дел в Косово и ситуацию вокруг Республики Сербской

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Китае обсудят положение дел в Косово и ситуацию вокруг Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Конечно, будут затронуты положение дел в Косово и ситуация вокруг Республики Сербской", - сказал Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем президент РФ отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. Также российский лидер примет участие в юбилейных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны и проведет ряд двусторонних встреч.

