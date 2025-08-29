Рейтинг@Mail.ru
29.08.2025

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином
17:12 29.08.2025
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
шос
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай, сообщил Ушаков. "В начале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе", - рассказал помощник президента РФ. Также в Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут беседу в узком составе. Затем в рамках переговоров состоится официальный завтрак.
китай
россия
пекин
в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай, сообщил Ушаков.
"В начале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе", - рассказал помощник президента РФ.
Также в Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут беседу в узком составе. Затем в рамках переговоров состоится официальный завтрак.
Ушаков назвал сроки визита Путина в Китай
6 мая, 16:14
6 мая, 16:14
 
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС
 
 
