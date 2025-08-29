https://ria.ru/20250829/putin-2038370163.html
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином - РИА Новости, 29.08.2025
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:12:00+03:00
2025-08-29T17:12:00+03:00
2025-08-29T17:12:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
юрий ушаков
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_85e30f9e97e931c5debdc62580e39d89.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай, сообщил Ушаков. "В начале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе", - рассказал помощник президента РФ. Также в Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут беседу в узком составе. Затем в рамках переговоров состоится официальный завтрак.
https://ria.ru/20250506/putin-2015310898.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771022844_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_9c419b16aa2edb832da029a267b3efdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, юрий ушаков, шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Юрий Ушаков, ШОС
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином
Ушаков: Путин во время визита в Китай проведет переговоры с Си Цзиньпином