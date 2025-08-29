https://ria.ru/20250829/putin-2038370163.html

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином

Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина с Си Цзиньпином

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай проведет в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине. Затем российский лидер отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай, сообщил Ушаков. "В начале состоятся переговоры глав государств в расширенном составе", - рассказал помощник президента РФ. Также в Пекине Путин и Си Цзиньпин проведут беседу в узком составе. Затем в рамках переговоров состоится официальный завтрак.

