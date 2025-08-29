Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
17:11 29.08.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы,... РИА Новости, 29.08.2025
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
шос
в мире
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. "Естественно, будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, естественно, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
китай
россия
пекин
китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, шос, в мире
Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков

Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине перспективы сотрудничества

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай.
"Естественно, будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, естественно, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Лидеры стран ШОС на саммите в Китае подведут итоги работы, заявил Ушаков
Китай Россия Пекин Юрий Ушаков Владимир Путин Си Цзиньпин ШОС В мире
 
 
