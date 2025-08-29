https://ria.ru/20250829/putin-2038369581.html
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков - РИА Новости, 29.08.2025
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы,... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:11:00+03:00
2025-08-29T17:11:00+03:00
2025-08-29T17:11:00+03:00
китай
россия
пекин
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
шос
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946327281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9659612747cfb83362025e99219dea45.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. "Естественно, будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, естественно, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.
https://ria.ru/20250829/ushakov-2038369449.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946327281_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_8214fc664112967ad01de2d1904b8a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, шос, в мире
Китай, Россия, Пекин, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине перспективы сотрудничества