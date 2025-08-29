https://ria.ru/20250829/putin-2038369581.html

Путин и Си Цзиньпин обсудят в КНР перспективы сотрудничества, заявил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы

2025-08-29T17:11:00+03:00

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят в Китае перспективы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин 31 августа - 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин, где пройдут мероприятия в рамках официального визита президента РФ в Китай. "Естественно, будут обсуждены состояние и перспективы сотрудничества в различных областях, естественно, лидеры пройдутся по наиболее важным глобальным и региональным проблемам", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

