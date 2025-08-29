Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае - РИА Новости, 29.08.2025
17:09 29.08.2025
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай с четырехдневным визитом, который начнется 31 августа и продлится до 3 сентября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков "31 августа - 3 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику", - сказал Ушаков журналистам. Помощник президента РФ уточнил, что с 31 августа по 1 сентября Путин будет находиться в Тяньцзине, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. По завершении мероприятий по линии ШОС российский президент переместится в Пекин, где, в том числе, примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
россия, китай, пекин, владимир путин, юрий ушаков, си цзиньпин, шос, в мире
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, ШОС, В мире
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
"31 августа - 3 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ уточнил, что с 31 августа по 1 сентября Путин будет находиться в Тяньцзине, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. По завершении мероприятий по линии ШОС российский президент переместится в Пекин, где, в том числе, примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
