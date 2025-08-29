https://ria.ru/20250829/putin-2038368532.html
Ушаков рассказал, сколько дней Путин проведет в Китае
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит Китай с четырехдневным визитом, который начнется 31 августа и продлится до 3 сентября, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков "31 августа - 3 сентября по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин посетит Китайскую Народную Республику", - сказал Ушаков журналистам. Помощник президента РФ уточнил, что с 31 августа по 1 сентября Путин будет находиться в Тяньцзине, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. По завершении мероприятий по линии ШОС российский президент переместится в Пекин, где, в том числе, примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны.
