Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил Ушаков

РИА Новости, 29.08.2025

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Украины, сообщил Ушаков

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине обсудят ситуацию вокруг Украины и проблемы, связанные с Ближним Востоком, сообщил помощник российского главы государства Юрий Ушаков. Путин 31 августа – 3 сентября посетит Китай. Как рассказал Ушаков, сначала глава государства примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, затем отправится в Пекин. В столице Китая Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, где в том числе будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, глобальные и региональные проблемы, а также отношения с США. "Конечно, лидеры дадут оценки текущему развитию обстановки вокруг Украины. И, помимо этого, (обсудят - ред.) важнейшие проблемы, связанные с Ближним Востоком, предстоящий саммит "Группы двадцати" в ЮАР, саммит АТЭС в Корее - это все будет осенью проводиться. Многие сюжеты будут обсуждены", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

