https://ria.ru/20250829/putin-2038311796.html
Песков рассказал о программе визита Путина в КНР
Песков рассказал о программе визита Путина в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Песков рассказал о программе визита Путина в КНР
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:21:00+03:00
2025-08-29T13:21:00+03:00
2025-08-29T13:21:00+03:00
китай
россия
дмитрий песков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799160_0:0:3744:2106_1920x0_80_0_0_c32eb59957435597e69e0612d8596508.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что глава государства готовится к предстоящей командировке, большая часть которой пройдет в Китае. "Будет также много двусторонних встреч на полях", - сказал пресс-секретарь президента.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019799064_0:0:3478:2609_1920x0_80_0_0_9119ee67068a75b24c7563245ebbb0c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Китай, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о программе визита Путина в КНР
Песков: Путин в ходе поездки в КНР проведет много двусторонних встреч