Песков рассказал о программе визита Путина в КНР

Песков рассказал о программе визита Путина в КНР

Песков рассказал о программе визита Путина в КНР

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Китай проведет много двусторонних встреч, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что глава государства готовится к предстоящей командировке, большая часть которой пройдет в Китае. "Будет также много двусторонних встреч на полях", - сказал пресс-секретарь президента.

