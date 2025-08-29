https://ria.ru/20250829/putin-2038310437.html

Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР

Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Большая часть командировки (Путина - ред.) пройдет в Китае, где будет часть в городе Тяньцзинь, где будет часть, посвященная ШОС, саммит ШОС и "ШОС плюс", затем часть уже пекинская, посвященная двусторонним контактам между председателем Си (Цзиньпином - ред.) и президентом Путиным и торжествам по случаю 80 годовщины победы китайского народа в войне, сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой войны", - сказал Песков журналистам.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

