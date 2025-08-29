Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 29.08.2025 (обновлено: 15:08 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/putin-2038310437.html
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР
Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:15:00+03:00
2025-08-29T15:08:00+03:00
россия
китай
тяньцзинь
дмитрий песков
шос
в мире
пекин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Большая часть командировки (Путина - ред.) пройдет в Китае, где будет часть в городе Тяньцзинь, где будет часть, посвященная ШОС, саммит ШОС и "ШОС плюс", затем часть уже пекинская, посвященная двусторонним контактам между председателем Си (Цзиньпином - ред.) и президентом Путиным и торжествам по случаю 80 годовщины победы китайского народа в войне, сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой войны", - сказал Песков журналистам.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
россия
китай
тяньцзинь
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, тяньцзинь, дмитрий песков, шос, в мире, пекин, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Китай, Тяньцзинь, Дмитрий Песков, ШОС, В мире, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР

Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Большая часть командировки (Путина - ред.) пройдет в Китае, где будет часть в городе Тяньцзинь, где будет часть, посвященная ШОС, саммит ШОС и "ШОС плюс", затем часть уже пекинская, посвященная двусторонним контактам между председателем Си (Цзиньпином - ред.) и президентом Путиным и торжествам по случаю 80 годовщины победы китайского народа в войне, сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой войны", - сказал Песков журналистам.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
В Кремле рассказали подробности визита Путина в Китай
Вчера, 13:13
 
РоссияКитайТяньцзиньДмитрий ПесковШОСВ миреПекинВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала