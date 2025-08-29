https://ria.ru/20250829/putin-2038310437.html
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР - РИА Новости, 29.08.2025
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР
Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:15:00+03:00
2025-08-29T13:15:00+03:00
2025-08-29T15:08:00+03:00
россия
китай
тяньцзинь
дмитрий песков
шос
в мире
пекин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Вадимир Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Большая часть командировки (Путина - ред.) пройдет в Китае, где будет часть в городе Тяньцзинь, где будет часть, посвященная ШОС, саммит ШОС и "ШОС плюс", затем часть уже пекинская, посвященная двусторонним контактам между председателем Си (Цзиньпином - ред.) и президентом Путиным и торжествам по случаю 80 годовщины победы китайского народа в войне, сопротивлении Японии и окончанию Второй мировой войны", - сказал Песков журналистам.С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250829/kitay-2038310092.html
россия
китай
тяньцзинь
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_397:0:2518:1591_1920x0_80_0_0_1e06f8a88b99be4ae08b2d17433d46f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, тяньцзинь, дмитрий песков, шос, в мире, пекин, владимир путин, юрий ушаков
Россия, Китай, Тяньцзинь, Дмитрий Песков, ШОС, В мире, Пекин, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Песков рассказал, какие места Путин посетит в КНР
Путин в рамках поездки в Китай посетит Тяньцзинь и Пекин