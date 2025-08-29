Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/putin-2038309915.html
Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ
Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ - РИА Новости, 29.08.2025
Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ
Президент России Владимир Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в Китайскую Народную Республику, Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:13:00+03:00
2025-08-29T13:13:00+03:00
россия
китай
пекин
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в Китайскую Народную Республику, Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в пятницу ночью, заявил пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем, что такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите" , - сказал Песков журналистам, будет ли ответное интервью от Путина китайским СМИ в преддверии его визита в Китай. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250703/yaponiya-2026780902.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, пекин, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков
Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков
Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ

Песков: интервью Путина китайским СМИ будет опубликовано в пятницу ночью

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в Китайскую Народную Республику, Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в пятницу ночью, заявил пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков.
"Мы рассчитываем, что такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите" , - сказал Песков журналистам, будет ли ответное интервью от Путина китайским СМИ в преддверии его визита в Китай.
С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне.
Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Токио надеется на "Ялту" в Пекине
3 июля, 08:00
 
РоссияКитайПекинВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала