Песков рассказал об интервью Путина китайским СМИ
2025-08-29T13:13:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал интервью китайским СМИ накануне визита в Китайскую Народную Республику, Кремль рассчитывает, что оно будет опубликовано в пятницу ночью, заявил пресс-секретарь РФ президента Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем, что такое интервью будет опубликовано сегодня ночью. Так что ждите" , - сказал Песков журналистам, будет ли ответное интервью от Путина китайским СМИ в преддверии его визита в Китай. С 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, а 3 сентября Китай проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков ранее сообщил, что глава российского государства Владимир Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
