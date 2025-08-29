https://ria.ru/20250829/puteshestviya-2038141391.html

Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы, следующие пословице "Готовь сани летом, а телегу зимой", сейчас существенно экономят на покупке путевок в Великий Устюг. Агентства открыли продажу программ с посещением вотчины Деда Мороза в период зимних каникул. Какие новинки предлагают путешественникам, сколько стоят туры и какую сумму можно сохранить, забронировав отдых еще в августе, — в материале РИА Новости.Раннее бронирование"Сейчас самое время бронировать поездку в Великий Устюг. Позже визит к Деду Морозу станет гораздо дороже", — комментируют в "Интуристе" старт продаж новогодних путешествий к главному зимнему волшебнику.Скидка на зимние программы в Великий Устюг составляет в среднем 20 процентов. Чем ближе к праздникам, тем дороже будут оставшиеся путевки — прежде всего за счет роста цен номеров в отелях.Но дело даже не столько в стоимости отдыха, сколько в том, что скоро просто не будет мест и билетов. "С середины ноября обычно уже очень сложно приобрести тур на данное направление. Желаемые номера в гостиницах забронированы, железнодорожные билеты выкуплены", — отмечают в "Интуристе".Первыми путешественники бронируют путевки на пиковые даты — конец декабря и дни зимних каникул. Обычно сразу заказывают визиты в резиденцию Деда Мороза, праздничные мероприятия и экскурсии по Великому Устюгу.Сколько стоит турНовогодние поездки в Великий Устюг — традиционно отдых семейный, короткий (обычно три-пять дней), но недешевый. За год путевки подорожали на десять, а то и 15 процентов, рассказывают в Coral Travel."После нескольких лет ограничений семьи активно едут в такие туры", — отмечают эксперты компании.На росте цен сказалось повышение стоимости номеров в гостиницах, подорожание развлекательных программ и увеличение цен на перелеты и железнодорожные билеты.Самый бюджетный вариант поездки — тур на две ночи — стоит от 34 тысяч рублей на персону, подсчитали в Fun&Sun. Включено питание, проезд и размещение на ночь — в плацкарте. Это визит на день рождения Деда Мороза, который проходит 18 ноября, тогда же начинаются тематические программы.Встреча же Нового года в Великом Устюге обойдется значительно дороже — от 109 тысяч рублей на одного. Столько стоит четырехдневный тур с питанием, развлекательной программой, дорогой в СВ или купе и размещением (две ночи в гостинице, две — в поезде).Туры в предновогодний период можно найти и дешевле — например, "Мороз-экспресс" из Москвы. Короткий двухдневный визит — от 45 тысяч рублей на одного.Путешествие на четыре дня "Вятская сказка" — от 36 тысяч рублей на персону. В программе не только визит к Деду Морозу в Великом Устюге, но и посещение интерактивного парка "Заповедник сказок" в Кирове.Новинки сезонаЗначительная часть туристов добирается до Великого Устюга с пересадкой в Череповце или Вологде. Если ехать из Москвы на автомобиле, дорога занимает около 13 часов, из Санкт-Петербурга — приблизительно 15.Большинство гостей выбирает специальные железнодорожные туры. В этом году для таких путешественников подготовлены две новые программы, рассказывают в Fun&Sun.Так, 19, 26 и 27 декабря туристы смогут отправиться в Великий Устюг и не только встретиться с Дедом Морозом, но и посетить "Дачу Бабы-яги". Она "раскроет секреты вечной молодости и споет вместе с вами веселые песни", обещают организаторы. Цена — от 49 тысяч рублей на одного, питание включено.Кроме того, 4 января можно будет отправиться в Великий Устюг, чтобы провести там пять дней и встретить Рождество. Стоимость на каждого туриста — от 102 тысяч рублей.Как сэкономитьСнизить расходы на путешествие можно, если учесть несколько факторов."Туры в начале сезона на ноябрьские заезды на день рождения Деда Мороза дешевле на 45, а то и 70 процентов от стоимости визита в зимние каникулы", — отмечают в Fun&Sun. К тому же тогда отдыхающим не придется тратиться на банкет и шоу-программу.Лучшие цены — в период с августа по октябрь, рассказывают в Coral Travel.Иногда выгоднее оплачивать не тур, а отель и билеты на поезд или самолет отдельно, добавляют в компании.Так получится сэкономить на оплате номера в гостинице. К тому же чем ближе к Новому году, тем выше стоимость размещения. Кроме того, гостиниц в городе не много и семейные номера разбирают в первую очередь, добавляют в АТОР.Оптимальная продолжительность путешествия — три дня. За это время можно и город осмотреть, побывать в музеях и вотчине Деда Мороза.

