Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 29.08.2025 (обновлено: 13:26 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/puteshestviya-2038141391.html
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг - РИА Новости, 29.08.2025
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг
Туристы, следующие пословице "Готовь сани летом, а телегу зимой", сейчас существенно экономят на покупке путевок в Великий Устюг. Агентства открыли продажу... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T08:00:00+03:00
2025-08-29T13:26:00+03:00
туризм
туризм-важное
туризм
туристы
дед мороз
великий устюг
москва
киров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038308623_0:0:2678:1506_1920x0_80_0_0_ab586e8332c308bf1531da616079e90b.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы, следующие пословице "Готовь сани летом, а телегу зимой", сейчас существенно экономят на покупке путевок в Великий Устюг. Агентства открыли продажу программ с посещением вотчины Деда Мороза в период зимних каникул. Какие новинки предлагают путешественникам, сколько стоят туры и какую сумму можно сохранить, забронировав отдых еще в августе, — в материале РИА Новости.Раннее бронирование"Сейчас самое время бронировать поездку в Великий Устюг. Позже визит к Деду Морозу станет гораздо дороже", — комментируют в "Интуристе" старт продаж новогодних путешествий к главному зимнему волшебнику.Скидка на зимние программы в Великий Устюг составляет в среднем 20 процентов. Чем ближе к праздникам, тем дороже будут оставшиеся путевки — прежде всего за счет роста цен номеров в отелях.Но дело даже не столько в стоимости отдыха, сколько в том, что скоро просто не будет мест и билетов. "С середины ноября обычно уже очень сложно приобрести тур на данное направление. Желаемые номера в гостиницах забронированы, железнодорожные билеты выкуплены", — отмечают в "Интуристе".Первыми путешественники бронируют путевки на пиковые даты — конец декабря и дни зимних каникул. Обычно сразу заказывают визиты в резиденцию Деда Мороза, праздничные мероприятия и экскурсии по Великому Устюгу.Сколько стоит турНовогодние поездки в Великий Устюг — традиционно отдых семейный, короткий (обычно три-пять дней), но недешевый. За год путевки подорожали на десять, а то и 15 процентов, рассказывают в Coral Travel."После нескольких лет ограничений семьи активно едут в такие туры", — отмечают эксперты компании.На росте цен сказалось повышение стоимости номеров в гостиницах, подорожание развлекательных программ и увеличение цен на перелеты и железнодорожные билеты.Самый бюджетный вариант поездки — тур на две ночи — стоит от 34 тысяч рублей на персону, подсчитали в Fun&amp;Sun. Включено питание, проезд и размещение на ночь — в плацкарте. Это визит на день рождения Деда Мороза, который проходит 18 ноября, тогда же начинаются тематические программы.Встреча же Нового года в Великом Устюге обойдется значительно дороже — от 109 тысяч рублей на одного. Столько стоит четырехдневный тур с питанием, развлекательной программой, дорогой в СВ или купе и размещением (две ночи в гостинице, две — в поезде).Туры в предновогодний период можно найти и дешевле — например, "Мороз-экспресс" из Москвы. Короткий двухдневный визит — от 45 тысяч рублей на одного.Путешествие на четыре дня "Вятская сказка" — от 36 тысяч рублей на персону. В программе не только визит к Деду Морозу в Великом Устюге, но и посещение интерактивного парка "Заповедник сказок" в Кирове.Новинки сезонаЗначительная часть туристов добирается до Великого Устюга с пересадкой в Череповце или Вологде. Если ехать из Москвы на автомобиле, дорога занимает около 13 часов, из Санкт-Петербурга — приблизительно 15.Большинство гостей выбирает специальные железнодорожные туры. В этом году для таких путешественников подготовлены две новые программы, рассказывают в Fun&amp;Sun.Так, 19, 26 и 27 декабря туристы смогут отправиться в Великий Устюг и не только встретиться с Дедом Морозом, но и посетить "Дачу Бабы-яги". Она "раскроет секреты вечной молодости и споет вместе с вами веселые песни", обещают организаторы. Цена — от 49 тысяч рублей на одного, питание включено.Кроме того, 4 января можно будет отправиться в Великий Устюг, чтобы провести там пять дней и встретить Рождество. Стоимость на каждого туриста — от 102 тысяч рублей.Как сэкономитьСнизить расходы на путешествие можно, если учесть несколько факторов."Туры в начале сезона на ноябрьские заезды на день рождения Деда Мороза дешевле на 45, а то и 70 процентов от стоимости визита в зимние каникулы", — отмечают в Fun&amp;Sun. К тому же тогда отдыхающим не придется тратиться на банкет и шоу-программу.Лучшие цены — в период с августа по октябрь, рассказывают в Coral Travel.Иногда выгоднее оплачивать не тур, а отель и билеты на поезд или самолет отдельно, добавляют в компании.Так получится сэкономить на оплате номера в гостинице. К тому же чем ближе к Новому году, тем выше стоимость размещения. Кроме того, гостиниц в городе не много и семейные номера разбирают в первую очередь, добавляют в АТОР.Оптимальная продолжительность путешествия — три дня. За это время можно и город осмотреть, побывать в музеях и вотчине Деда Мороза.
https://ria.ru/20241118/dedmoroz-1983516864.html
https://ria.ru/20250819/puteshestviya-2036139211.html
великий устюг
москва
киров
вологодская область
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038308623_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_06fccf742a019d7aff6174e6c1098b23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм-важное, туризм, туристы, дед мороз, великий устюг, москва, киров, ассоциация туроператоров россии (атор), достопримечательности, вологодская область, вологда, новый год, куда поехать, что посмотреть
Туризм, Туризм-Важное, Туризм, туристы, Дед Мороз, Великий Устюг, Москва, Киров, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Достопримечательности, Вологодская область, Вологда, Новый год, куда поехать, что посмотреть
Сколько стоит тур к Деду Морозу: начались продажи путевок в Великий Устюг

Fun&Sun: новогодний тур в Великий Устюг сейчас стоит от 34 тысяч рублей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Туристы, следующие пословице "Готовь сани летом, а телегу зимой", сейчас существенно экономят на покупке путевок в Великий Устюг. Агентства открыли продажу программ с посещением вотчины Деда Мороза в период зимних каникул. Какие новинки предлагают путешественникам, сколько стоят туры и какую сумму можно сохранить, забронировав отдых еще в августе, — в материале РИА Новости.

Раннее бронирование

"Сейчас самое время бронировать поездку в Великий Устюг. Позже визит к Деду Морозу станет гораздо дороже", — комментируют в "Интуристе" старт продаж новогодних путешествий к главному зимнему волшебнику.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Люди гуляют по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Люди гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Скидка на зимние программы в Великий Устюг составляет в среднем 20 процентов. Чем ближе к праздникам, тем дороже будут оставшиеся путевки — прежде всего за счет роста цен номеров в отелях.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза
Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители катаются на печи по территории вотчины Деда Мороза
Но дело даже не столько в стоимости отдыха, сколько в том, что скоро просто не будет мест и билетов. "С середины ноября обычно уже очень сложно приобрести тур на данное направление. Желаемые номера в гостиницах забронированы, железнодорожные билеты выкуплены", — отмечают в "Интуристе".
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДети гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Дети гуляют по территории вотчины Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Дети гуляют по территории вотчины Деда Мороза
Первыми путешественники бронируют путевки на пиковые даты — конец декабря и дни зимних каникул. Обычно сразу заказывают визиты в резиденцию Деда Мороза, праздничные мероприятия и экскурсии по Великому Устюгу.

Сколько стоит тур

Новогодние поездки в Великий Устюг — традиционно отдых семейный, короткий (обычно три-пять дней), но недешевый. За год путевки подорожали на десять, а то и 15 процентов, рассказывают в Coral Travel.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГородская резиденция Деда Мороза в Великом Устюге
Здание Городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Городская резиденция Деда Мороза в Великом Устюге
"После нескольких лет ограничений семьи активно едут в такие туры", — отмечают эксперты компании.
На росте цен сказалось повышение стоимости номеров в гостиницах, подорожание развлекательных программ и увеличение цен на перелеты и железнодорожные билеты.
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкСотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Сотрудницы Дома моды в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге
Самый бюджетный вариант поездки — тур на две ночи — стоит от 34 тысяч рублей на персону, подсчитали в Fun&Sun. Включено питание, проезд и размещение на ночь — в плацкарте. Это визит на день рождения Деда Мороза, который проходит 18 ноября, тогда же начинаются тематические программы.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПочта Деда Мороза в Великом Устюге
Почта Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Почта Деда Мороза в Великом Устюге
Встреча же Нового года в Великом Устюге обойдется значительно дороже — от 109 тысяч рублей на одного. Столько стоит четырехдневный тур с питанием, развлекательной программой, дорогой в СВ или купе и размещением (две ночи в гостинице, две — в поезде).
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге

Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его Вотчине в Великом Устюге

Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 5
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Прохожий идет по одной из улиц Великого Устюга

Прохожий идет по одной из улиц Великого Устюга

Прохожий идет по одной из улиц Великого Устюга

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Все письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам волшебник

Почта Деда Мороза в Великом Устюге

Все письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам волшебник

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Дети играют на территории вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

Дети играют на территории Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

Дети играют на территории вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Елочные игрушки, выполненные из бересты и расписанные вручную

Елочные игрушки, выполненные из бересты и расписанные вручную

Елочные игрушки, выполненные из бересты и расписанные вручную

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
5 из 5

Посетительница делает совместное фото с Дедом Морозом в его вотчине в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Прохожий идет по одной из улиц Великого Устюга

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Все письма, поступающие на имя Деда Мороза, тщательно изучают сотрудники почты, читает их и сам волшебник

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 5

Дети играют на территории вотчины Деда Мороза в Великом Устюге

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Елочные игрушки, выполненные из бересты и расписанные вручную

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
5 из 5
Туры в предновогодний период можно найти и дешевле — например, "Мороз-экспресс" из Москвы. Короткий двухдневный визит — от 45 тысяч рублей на одного.
Путешествие на четыре дня "Вятская сказка" — от 36 тысяч рублей на персону. В программе не только визит к Деду Морозу в Великом Устюге, но и посещение интерактивного парка "Заповедник сказок" в Кирове.

Новинки сезона

Значительная часть туристов добирается до Великого Устюга с пересадкой в Череповце или Вологде. Если ехать из Москвы на автомобиле, дорога занимает около 13 часов, из Санкт-Петербурга — приблизительно 15.
© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкТерем Деда Мороза в Великом Устюге
Терем Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Терем Деда Мороза в Великом Устюге
Большинство гостей выбирает специальные железнодорожные туры. В этом году для таких путешественников подготовлены две новые программы, рассказывают в Fun&Sun.
Так, 19, 26 и 27 декабря туристы смогут отправиться в Великий Устюг и не только встретиться с Дедом Морозом, но и посетить "Дачу Бабы-яги". Она "раскроет секреты вечной молодости и споет вместе с вами веселые песни", обещают организаторы. Цена — от 49 тысяч рублей на одного, питание включено.
Дед Мороз из Великого Устюга во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
У Деда Мороза — день рождения. Что вы знаете о главном зимнем волшебнике
18 ноября 2024, 08:00
Кроме того, 4 января можно будет отправиться в Великий Устюг, чтобы провести там пять дней и встретить Рождество. Стоимость на каждого туриста — от 102 тысяч рублей.

Как сэкономить

Снизить расходы на путешествие можно, если учесть несколько факторов.
  • Посещать Великий Устюг не в новогодние каникулы.
"Туры в начале сезона на ноябрьские заезды на день рождения Деда Мороза дешевле на 45, а то и 70 процентов от стоимости визита в зимние каникулы", — отмечают в Fun&Sun. К тому же тогда отдыхающим не придется тратиться на банкет и шоу-программу.
  • Бронировать поездку нужно заранее.
Лучшие цены — в период с августа по октябрь, рассказывают в Coral Travel.
  • Обязательно сравнивать цены.
Иногда выгоднее оплачивать не тур, а отель и билеты на поезд или самолет отдельно, добавляют в компании.
  • Программы с проживанием в поезде дешевле.
Так получится сэкономить на оплате номера в гостинице. К тому же чем ближе к Новому году, тем выше стоимость размещения. Кроме того, гостиниц в городе не много и семейные номера разбирают в первую очередь, добавляют в АТОР.
  • Выбирать короткие туры.
Оптимальная продолжительность путешествия — три дня. За это время можно и город осмотреть, побывать в музеях и вотчине Деда Мороза.
Девушка на море - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Пляж вместо снега. Где в Азии осенью и зимой отдохнуть дешевле всего
19 августа, 08:00
 
ТуризмТуризм-ВажноеТуризмтуристыДед МорозВеликий УстюгМоскваКировАссоциация туроператоров России (АТОР)ДостопримечательностиВологодская областьВологдаНовый годкуда поехатьчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала