В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси
14:11 29.08.2025
В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси
В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси
ДЖАКАРТА, 29 авг – РИА Новости. Протесты в индонезийской столице Джакарте вспыхнули с новой силой после смерти водителя такси, сбитого полицейской машиной, в этот раз демонстранты нацелились на полицейские участки, передаёт корреспондент РИА Новости. Вчера в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина. В пятницу протесты переместились к полицейским участкам, а также к столичному управлению полиции. Воздух на значительном расстоянии вокруг (в жилой зоне) был пропитан слезоточивым газом - его распыляли каждый раз, когда участники принимали попытку продвигаться вперед. Несколько протестантов к полудню лежали без сознания, им помогали дышать кислородными баллонами. "Убили одного из нас. Они ответят за это - вот чего мы добиваемся", - рассказал РИА Новости один из участников демонстрации, также водитель сервиса такси. Протестанты несколько раз поджигали различные предметы около полицейского участка и запускали фейерверки.
ДЖАКАРТА, 29 авг – РИА Новости. Протесты в индонезийской столице Джакарте вспыхнули с новой силой после смерти водителя такси, сбитого полицейской машиной, в этот раз демонстранты нацелились на полицейские участки, передаёт корреспондент РИА Новости.
Вчера в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина.
В пятницу протесты переместились к полицейским участкам, а также к столичному управлению полиции. Воздух на значительном расстоянии вокруг (в жилой зоне) был пропитан слезоточивым газом - его распыляли каждый раз, когда участники принимали попытку продвигаться вперед. Несколько протестантов к полудню лежали без сознания, им помогали дышать кислородными баллонами.
"Убили одного из нас. Они ответят за это - вот чего мы добиваемся", - рассказал РИА Новости один из участников демонстрации, также водитель сервиса такси.
Протестанты несколько раз поджигали различные предметы около полицейского участка и запускали фейерверки.
