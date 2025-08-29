https://ria.ru/20250829/protesty-2038323768.html

В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси

В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси

В Джакарте возобновились протесты после смерти водителя такси

29.08.2025

ДЖАКАРТА, 29 авг – РИА Новости. Протесты в индонезийской столице Джакарте вспыхнули с новой силой после смерти водителя такси, сбитого полицейской машиной, в этот раз демонстранты нацелились на полицейские участки, передаёт корреспондент РИА Новости. Вчера в Джакарте прошли многотысячные протесты. Демонстранты требовали улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента. Участники протеста бросали камни и запускали фейерверки, метясь в полицейских, стражи порядка отвечали слезоточивым газом. Во время протестов погиб 21-летний водитель мотоциклетного такси, которого задавила полицейская машина. В пятницу протесты переместились к полицейским участкам, а также к столичному управлению полиции. Воздух на значительном расстоянии вокруг (в жилой зоне) был пропитан слезоточивым газом - его распыляли каждый раз, когда участники принимали попытку продвигаться вперед. Несколько протестантов к полудню лежали без сознания, им помогали дышать кислородными баллонами. "Убили одного из нас. Они ответят за это - вот чего мы добиваемся", - рассказал РИА Новости один из участников демонстрации, также водитель сервиса такси. Протестанты несколько раз поджигали различные предметы около полицейского участка и запускали фейерверки.

