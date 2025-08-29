https://ria.ru/20250829/progulka-2038390509.html
Для родных бойцов СВО провели речную прогулку в подмосковных Химках
Для родных бойцов СВО провели речную прогулку в подмосковных Химках
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Речная прогулка для родных бойцов специальной военной операции прошла в Химках, двухчасовую экскурсию по каналу имени Москвы провели для 20 семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Отмечается, что подобные мероприятия проходят в городском округе третий год подряд. Кроме речных экскурсий для семей военнослужащих проводят различные тематические встречи, мастер-классы, открытые уроки и много другое. Социальные работники, волонтеры и сотрудники администрации Химок помогают военнослужащим и их родным в оформлении кредитных каникул, льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, путёвок в санатории и детские лагеря. О мерах поддержки родные бойцов спецоперации могут узнать по телефону горячей линии и в центре поддержки участников СВО и их семей. Ранее глава городского округа Елена Землякова встретилась с участниками региональной программы "Герои Подмосковья" с Александром Александровым и Шамилем Хабибуллиным. Она обратила внимание героев на важные детали и аспекты работы муниципальных служащих.
