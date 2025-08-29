Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая - РИА Новости, 29.08.2025
07:23 29.08.2025
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая - РИА Новости, 29.08.2025
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая
Россия и Китай имеют около 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай имеют около 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "На сегодняшний день в портфеле профильной двусторонней межправкомиссии – порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке, целом ряде высокотехнологичных отраслей", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что двустороннее сотрудничество давно вышло за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной, науко- и капиталоемкой сферой. Отдельно дипломат выделил работу "Российского экспортного центра", активно занимающегося продвижением на рынок Китая несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции. "Организуемые РЭЦ фестивали-ярмарки "Сделано в России", очередной из которых проходит в эти дни в Пекине, а также формируемая в городах Китая сеть национальных павильонов с российской продукцией уже стали здесь весьма популярными", добавил он.
китай, россия, пекин, игорь моргулов
Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая

Посол Моргулов: Россия и КНР имеют около 80 совместных проектов

Флаги КНР и России
Флаги КНР и России
Флаги КНР и России. Архивное фото
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай имеют около 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"На сегодняшний день в портфеле профильной двусторонней межправкомиссии – порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке, целом ряде высокотехнологичных отраслей", - сказал дипломат.
Посол рассказал о работе России и КНР по созданию платежной системы
Вчера, 07:09
Моргулов отметил, что двустороннее сотрудничество давно вышло за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной, науко- и капиталоемкой сферой.
Отдельно дипломат выделил работу "Российского экспортного центра", активно занимающегося продвижением на рынок Китая несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции.
"Организуемые РЭЦ фестивали-ярмарки "Сделано в России", очередной из которых проходит в эти дни в Пекине, а также формируемая в городах Китая сеть национальных павильонов с российской продукцией уже стали здесь весьма популярными", добавил он.
Флаги России и Китая
Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года
Вчера, 06:48
 
Китай Россия Пекин Игорь Моргулов
 
 
