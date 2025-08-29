https://ria.ru/20250829/proekty-2038236526.html
Посол рассказал о совместных проектах России и Китая
Россия и Китай имеют около 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Россия и Китай имеют около 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "На сегодняшний день в портфеле профильной двусторонней межправкомиссии – порядка 80 совместных проектов совокупным объемом более 200 миллиардов долларов по широкому спектру направлений, в том числе в автомобилестроении, черной и цветной металлургии, химии, лесопереработке, целом ряде высокотехнологичных отраслей", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что двустороннее сотрудничество давно вышло за рамки энергетики, которая сама по себе является весьма технологичной, науко- и капиталоемкой сферой. Отдельно дипломат выделил работу "Российского экспортного центра", активно занимающегося продвижением на рынок Китая несырьевых товаров, прежде всего продуктов питания и сельхозпродукции. "Организуемые РЭЦ фестивали-ярмарки "Сделано в России", очередной из которых проходит в эти дни в Пекине, а также формируемая в городах Китая сеть национальных павильонов с российской продукцией уже стали здесь весьма популярными", добавил он.
