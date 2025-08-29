https://ria.ru/20250829/prestupleniya-2038228151.html

Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое

Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое - РИА Новости, 29.08.2025

Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое

Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T04:25:00+03:00

2025-08-29T04:25:00+03:00

2025-08-29T04:25:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое - до 178,5 тысячи, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тысячи преступлений, из которых 87,1 тысячи - в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тысячи - в Сибирском федеральном округе, 57,3 тысячи - в Центральном федеральном округе. Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое - до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений - в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений - в Уральском федеральном округе.

https://ria.ru/20250521/minzdrav-2018145419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия