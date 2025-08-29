https://ria.ru/20250829/prestupleniya-2038228151.html
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое
общество
россия
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое - до 178,5 тысячи, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тысячи преступлений, из которых 87,1 тысячи - в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тысячи - в Сибирском федеральном округе, 57,3 тысячи - в Центральном федеральном округе. Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое - до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений - в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений - в Уральском федеральном округе.
общество, россия
