Рейтинг@Mail.ru
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/prestupleniya-2038228151.html
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое - РИА Новости, 29.08.2025
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое
Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T04:25:00+03:00
2025-08-29T04:25:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_0:24:3470:1976_1920x0_80_0_0_aac63afe0a97255d0615f1292e12ff45.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое - до 178,5 тысячи, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Как указано в материалах МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тысячи преступлений, из которых 87,1 тысячи - в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тысячи - в Сибирском федеральном округе, 57,3 тысячи - в Центральном федеральном округе. Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое - до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений - в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений - в Уральском федеральном округе.
https://ria.ru/20250521/minzdrav-2018145419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150567/29/1505672957_402:0:3069:2000_1920x0_80_0_0_dc4eef6c1181a74a776350b60eda3fcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Число преступлений в пьяном виде с 2014 года сократилось почти вдвое

МВД: число пьяных преступлений с 2014 году сократилось почти вдвое

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗадержанный
Задержанный - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Задержанный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Свыше 353,3 тысячи преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году число таких преступлений сократилось почти вдвое - до 178,5 тысячи, следует из статистических материалов МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Как указано в материалах МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тысячи преступлений, из которых 87,1 тысячи - в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тысячи - в Сибирском федеральном округе, 57,3 тысячи - в Центральном федеральном округе.
Вместе с тем, как следует из статистики, к 2024 году число преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, сократилось в России почти вдвое - до 178,5 тысячи. В Приволжском федеральном округе было совершено 41,8 тысячи преступлений в алкогольном опьянении, 29,2 тысячи преступлений - в Центральном федеральном округе и 21,7 тысячи преступлений - в Уральском федеральном округе.
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Минздрав назвал регионы с наименьшим потреблением алкоголя
21 мая, 00:04
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала