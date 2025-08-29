Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО

Рейтинг@Mail.ru
00:00 29.08.2025 (обновлено: 00:02 29.08.2025)
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным "Питер". "Медицина никогда не стоит на месте. Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства - ред.), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее (жидкость - ред.) разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов - не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения", - сказал "Питер". По словам военного, новое кровоостанавливающее средство было разработано в Москве, а начало СВО спровоцировало ускорение научных работ по его теме и внедрение новой разработки в войска. Новое средство, считает он, может успешно применяться и в гражданской медицине, например медицине катастроф. "Да. Безусловно. Все, я думаю, может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, "скорая", - предположил он.
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным "Питер".
"Медицина никогда не стоит на месте. Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства - ред.), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее (жидкость - ред.) разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов - не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения", - сказал "Питер".
По словам военного, новое кровоостанавливающее средство было разработано в Москве, а начало СВО спровоцировало ускорение научных работ по его теме и внедрение новой разработки в войска. Новое средство, считает он, может успешно применяться и в гражданской медицине, например медицине катастроф.
"Да. Безусловно. Все, я думаю, может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, "скорая", - предположил он.
