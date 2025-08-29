https://ria.ru/20250829/preparat-2038213941.html
Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО
Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО - РИА Новости, 29.08.2025
Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО
Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T00:00:00+03:00
2025-08-29T00:00:00+03:00
2025-08-29T00:02:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888590308_0:195:3124:1952_1920x0_80_0_0_29fb495ac490bce91a05bbc8de67a07a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным "Питер". "Медицина никогда не стоит на месте. Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства - ред.), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее (жидкость - ред.) разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов - не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения", - сказал "Питер". По словам военного, новое кровоостанавливающее средство было разработано в Москве, а начало СВО спровоцировало ускорение научных работ по его теме и внедрение новой разработки в войска. Новое средство, считает он, может успешно применяться и в гражданской медицине, например медицине катастроф. "Да. Безусловно. Все, я думаю, может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, "скорая", - предположил он.
https://ria.ru/20250828/minoborony-2038110861.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888590308_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ca7c490ef825be83cdb4cef1d512c29d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО
Новое российское кровоостанавливающее капрамин успешно применяют в зоне СВО