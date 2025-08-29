https://ria.ru/20250829/preparat-2038213941.html

Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО

Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО - РИА Новости, 29.08.2025

Медик рассказал о применении российского кровоостанавливающего в зоне СВО

Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным... РИА Новости, 29.08.2025

ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Новое российское кровоостанавливающее средство капрамин начали успешно применять в зоне СВО, сообщил РИА Новости военный врач группировки "Днепр" с позывным "Питер". "Медицина никогда не стоит на месте. Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства - ред.), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее (жидкость - ред.) разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов - не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения", - сказал "Питер". По словам военного, новое кровоостанавливающее средство было разработано в Москве, а начало СВО спровоцировало ускорение научных работ по его теме и внедрение новой разработки в войска. Новое средство, считает он, может успешно применяться и в гражданской медицине, например медицине катастроф. "Да. Безусловно. Все, я думаю, может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, "скорая", - предположил он.

