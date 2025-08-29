https://ria.ru/20250829/pozhar-2038236845.html
Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров
2025-08-29T07:26:00+03:00
2025-08-29T07:26:00+03:00
2025-08-29T07:27:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличился до площади в 32 гектара из-за сильного ветра. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров."Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара", - говорится в сообщении МЧС.В 02.30 мск в четверг в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.
