https://ria.ru/20250829/pozhar-2038236845.html

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров - РИА Новости, 29.08.2025

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектаров

Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T07:26:00+03:00

2025-08-29T07:26:00+03:00

2025-08-29T07:27:00+03:00

происшествия

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038075748_0:182:834:651_1920x0_80_0_0_e339fbd5776f0c32051aa3be7ecd0697.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара, сообщает пресс-служба МЧС России.Вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличился до площади в 32 гектара из-за сильного ветра. Позже площадь возгорания увеличилась до 39 гектаров."Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара", - говорится в сообщении МЧС.В 02.30 мск в четверг в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.

https://ria.ru/20250828/pozhar-2038019546.html

геленджик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)