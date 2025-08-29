https://ria.ru/20250829/pozhar-2038214526.html

Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров, 273 специалиста и 46 единиц техники продолжают бороться с возгоранием, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Ранее вечером в четверг глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил, что пожар на территории Пшадского лесничества под Геленджиком увеличился до площади в 32 гектара из-за сильного ветра. "В Геленджике продолжается борьба с лесным пожаром. Его площадь достигла 39 гектаров. Для тушения огня привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы. В 02.30 мск в четверг в ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба - ред.) поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы был развернут пункт временного пребывания.

