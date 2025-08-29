Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР - РИА Новости, 29.08.2025
09:55 29.08.2025
Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР
Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР
Путешественников из Китая привлекает простота получения российских электронных виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Путешественников из Китая привлекает простота получения российских электронных виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Существенное влияние на динамику двусторонних туристических обменов оказало внедрение в России системы выдачи электронных виз – китайских граждан привлекают простота оформления и удобство подачи заявления, продолжительный срок действия со дня ее выдачи – до 120 суток – и право находиться в России до 30 дней", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что в настоящее время успешно реализуется Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз. По словам посла, профильные структуры России и Китая работают над внесением изменений в межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках с целью создания еще более благоприятных условий для взаимных путешествий.
россия, китай, игорь моргулов
Россия, Китай, Игорь Моргулов
Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР

Посол Моргунов: граждан КНР привлекает простота получения электронных виз в РФ

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Путешественников из Китая привлекает простота получения российских электронных виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Существенное влияние на динамику двусторонних туристических обменов оказало внедрение в России системы выдачи электронных виз – китайских граждан привлекают простота оформления и удобство подачи заявления, продолжительный срок действия со дня ее выдачи – до 120 суток – и право находиться в России до 30 дней", - сказал дипломат.
Моргулов отметил, что в настоящее время успешно реализуется Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз. По словам посла, профильные структуры России и Китая работают над внесением изменений в межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках с целью создания еще более благоприятных условий для взаимных путешествий.
Россия Китай Игорь Моргулов
 
 
