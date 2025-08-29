https://ria.ru/20250829/posol-2038250862.html

Посол рассказал о привлекательности российских виз для граждан КНР

Путешественников из Китая привлекает простота получения российских электронных виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Путешественников из Китая привлекает простота получения российских электронных виз, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Существенное влияние на динамику двусторонних туристических обменов оказало внедрение в России системы выдачи электронных виз – китайских граждан привлекают простота оформления и удобство подачи заявления, продолжительный срок действия со дня ее выдачи – до 120 суток – и право находиться в России до 30 дней", - сказал дипломат. Моргулов отметил, что в настоящее время успешно реализуется Соглашение об облегчении поездок граждан от 2013 года, предусматривающее упрощенный порядок оформления виз. По словам посла, профильные структуры России и Китая работают над внесением изменений в межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках с целью создания еще более благоприятных условий для взаимных путешествий.

