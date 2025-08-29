Рейтинг@Mail.ru
Посол России назвал цель западных санкций - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/posol-2038230027.html
Посол России назвал цель западных санкций
Посол России назвал цель западных санкций - РИА Новости, 29.08.2025
Посол России назвал цель западных санкций
Цель незаконных западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, обе страны считают их абсолютно нелегитимными, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T05:18:00+03:00
2025-08-29T05:18:00+03:00
россия
москва
китай
игорь моргулов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Цель незаконных западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, обе страны считают их абсолютно нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Цель таких незаконных ограничений – сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами", - сказал дипломат, комментируя давление западных стран на китайские компании и банки за так называемые "связи с Россией". "И мы, и наши китайские друзья с полным на то основанием рассматриваем западные санкции как абсолютно нелегитимные", - добавил Моргулов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038225464.html
https://ria.ru/20250829/posol-2038226825.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, китай, игорь моргулов
Россия, Москва, Китай, Игорь Моргулов
Посол России назвал цель западных санкций

Моргулов: целью западных санкций является вбить клин между Россией и Китаем

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Цель незаконных западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, обе страны считают их абсолютно нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Цель таких незаконных ограничений – сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами", - сказал дипломат, комментируя давление западных стран на китайские компании и банки за так называемые "связи с Россией".
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России отметил рост товарооборота с Китаем
03:18
"И мы, и наши китайские друзья с полным на то основанием рассматриваем западные санкции как абсолютно нелегитимные", - добавил Моргулов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Посол России рассказал о росте объема торговли с КНР
03:51
 
РоссияМоскваКитайИгорь Моргулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала