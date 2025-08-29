https://ria.ru/20250829/posol-2038230027.html

Посол России назвал цель западных санкций

Посол России назвал цель западных санкций

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Цель незаконных западных санкций состоит в том, чтобы вбить клин между Москвой и Пекином, обе страны считают их абсолютно нелегитимными, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Цель таких незаконных ограничений – сдержать экономическое и технологическое развитие России и Китая, добиться нерыночными методами необоснованных конкурентных преимуществ для своего бизнеса, а заодно и вбить клин между нашими странами", - сказал дипломат, комментируя давление западных стран на китайские компании и банки за так называемые "связи с Россией". "И мы, и наши китайские друзья с полным на то основанием рассматриваем западные санкции как абсолютно нелегитимные", - добавил Моргулов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

